"Никто даже не слышал". Стали известны подробности самоубийства студентки в колледже

Студентка повесилась прямо в общежитии в Алматинской области.

Стали известны подробности самоубийства 20-летней студентки колледжа Гулден Туркебаевой. Отличница учёбы и активистка неожиданно свела счеты с жизнью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Педагоги недоумевают, девушка никогда не конфликтовала, но и личным особо не делилась. Вот и в канун трагедии соседки по комнате не заметили ничего не обычного.

- Соседки по комнате, они ночью долго беседовали. Довольно-таки весело они находились в это время. Отношения у них очень ровные, хорошие. И все легли, говорит, спать, она тоже. И как это произошло, никто даже не слышал. Честно сказать, это был шок, - сказала заместитель директора по воспитательной работе Есикского гуманитарно-экономического колледжа Гульнар Байтукенова.

Тело 20-летней студентки обнаружили накануне ночью. Девушка повесилась на бельевой верёвке, спрыгнув с балкона 4 этажа. В это время студенты общежития спали. Жуткую картину первым увидел дежурный воспитатель.

Очевидцы рассказывают, бездыханное тело провисело несколько часов, его сняли только после приезда полиции. Незадолго до трагедии на своей странице в соцсетях Гулден изменила статус - просила прощения у матери.

- Расследование проводится сотрудниками Енбекшиказахской районной полиции по статье 105 УК РК, то есть "Доведение до самоубийства". В ходе расследования будут установлены все обстоятельства. Участники, кто мог бы оказать содействие в этом расследовании, опрашиваются и допрашиваются, - сообщил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Не исключается, что причиной трагедии могла стать нежелательная беременность. По неподтвержденным данным, девушка была на пятом месяце. Так ли это на самом деле, сейчас выясняет следствие. К слову, в следующем году Гулден Туркебаева должна была закончить колледж и стать учителем начальных классов.

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