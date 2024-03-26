Что известно о жестоком убийстве 18-летней студентки в Конаеве

Накануне, 25 марта 2024 года, в социальных сетях появилась информация, что в Алматинской области жестоко убили студентку. Как заявили в региональном департаменте полиции (ДП), подозреваемые уже задержаны, сообщает Zakon.kz.

Об убийстве стало известно из публикации в Telegram-канале фонда "НеМолчиKZ". К ним обратилась старшая сестра погибшей, родственники опасаются, что преступники уйдут от ответственности.

"Погибшую звали Жаннур, ей всего 18 лет, она училась в колледже на повара. По информации родственников, все четверо преступников – родом из Конаева, предположительный возраст от 18 до 21 года. Девочка познакомилась с одним из них совсем недавно, предположительно 7 марта. Ориентировочно с 14 на 15 марта девочку жестоко убили. Они забрали ее телефон, оформили на нее кредиты, увезли за город, где страшно избивали битой и оставили погибать в степи в сторону Баканаса. Родственникам сообщили о том, что ее тело нашли 21 марта", – говорится в сообщении фонда.

Сообщение о совершенном убийстве на территории Алматинской области поступило в одно из подразделений ДП Алматы 21 марта.

"Данная информация была незамедлительно проверена. В результате проверки убийство девушки 2006 г. р. подтверждено. В этой связи в ЕРДР было зарегистрировано уголовное дело и производство предварительного следствия поручено сотрудникам Управления полиции Конаева. В тот же день при координации ДП Алматинской области был проведен необходимый комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие совершенного преступления и, по горячим следам в дежурные сутки были установлены и впоследствии задержаны двое граждан, являющихся уроженцами Алматы и Алматинской области, 2001 и 2003 г. р." Заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области по следствию Рустам Абдрахманов

Следствием установлено, что подозреваемые в ночь на 15 марта, находясь на открытой безлюдной местности, расположенной на юго-западной части Конаева, с применением физического насилия совершили убийство молодой девушки.

"21 марта двое подозреваемых лиц были представлены в следственный суд для санкционирования меры пресечения и решением суда заключены под стражу. Преступные деяния подозреваемых лиц квалифицированы по статье "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору". Рустам Абдрахманов

Следствием достоверно установлено, что убийство было совершено двумя подозреваемыми, и они взяты под стражу.

"Иная информация о ходе досудебного расследования, согласно требованиям УПК РК, разглашению не подлежит". Рустам Абдрахманов

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