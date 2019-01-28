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На большей территории Казахстана возможен туман

Местами по республике ожидаются гололед, метель, усиление ветра.

Фото : Flickr28 января 2019, 09:28

На большей части территории без осадков, лишь на западе, юге и на востоке сохранится неустойчивый характер погоды, с прохождением фронтальных разделов пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике возможен туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Кызылординской, Жамбылской областях местами – туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Актюбинской областях - метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами - туман.

В Атырауской, Мангыстауской областях – туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с, в Атырауской области местами - гололед.

В Алматинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -4°, частично облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -19°, ясно.

Прогноз погоды на 28 января.


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