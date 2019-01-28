Убил и закопал: найдено тело пропавшей Валерии Погребняк

Тело девушки было закопано.

Полиция Алматы сообщила о раскрытии убийства 20-летней Валерии Погребняк, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Информация об исчезновении девушки - жительницы Карасайского района Алматинской области в полицию поступила 25 января.

Следственно-оперативная группа в рамках розыскного дела провела комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождении девушки.

"Параллельно были проверены показания ее друга – гр.Б., 2000 года рождения, который до исчезновения был вместе с гр.Погребняк. Его показания расходились с данными опермероприятий. Проведенными мероприятиями установлено, что гр.Б. имеет отношение к пропаже девушки: в ходе следствия он признался в ее убийстве и показал место, где спрятал тело", - сообщили в полиции.

Полиция установила, что подозреваемый расправился со своей девушкой недалеко от поселка, в котором они жили. Предварительный мотив – ревность.

"Как следует из показаний гр.Б., на выезде из поселка они поругались, в результате он убил Валерию. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек закопал тело девушки. Продолжая свой преступный умысел, он рассказал родителям Валерии ложную историю о том, что она попросила отвезти ее в город и якобы без каких-либо объяснений ушла", - сообщили детали преступления в ДП.

Розыскное дело в Управлении полиции Ауэзовского района переквалифицировано, проводится следствие по статье убийство. Подозреваемый взят под стражу. Уголовное дело, согласно принципу территориальности, для дальнейшего расследования будет передано в Управление полиции Карасайского района ДП Алматинской области, по месту совершения преступления.

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