Смертельная драка школьников - подозреваемый задержан
Школьные разборки закончились трагически.
Фото : pixabay.com/28 января 2019, 16:50
Подозреваемый в гибели подростка в ходе драки школьников в Шалкарском районе Актюбинской области задержан, передает Zakon.kz.
26 января в Центральную районную больницу с ножевым ранением в область грудной клетки доставлен несовершеннолетий 2003 года рождения, от полученного ножевого ранения скончавшийся на следующий день.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан житель Шалкара, 2002 года рождения, который дал признательные показания. По указанному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК (убийство). Подозреваемый водворен в ИВС", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Служители правопорядка ведут целенаправленную работу по изъятию у граждан колюще-режущих предметов, холодного оружия, которое используется в хулиганских целях, в том числе и несовершеннолетними.
"Основная ответственность за воспитание детей в первую очередь возлагается на родителей. Предупредить подростковую преступность возможно только при тесном взаимодействии полиции, органов образования и непосредственно родителей. Родителям необходимо знать с кем общается ребенок, где находится, какие отношения со сверстниками и проверять содержимое сумок", - считают в полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955708-b89a09231b83e029835772e104ec431f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...