Смертельная драка школьников - подозреваемый задержан

Школьные разборки закончились трагически.

Подозреваемый в гибели подростка в ходе драки школьников в Шалкарском районе Актюбинской области задержан, передает Zakon.kz.

26 января в Центральную районную больницу с ножевым ранением в область грудной клетки доставлен несовершеннолетий 2003 года рождения, от полученного ножевого ранения скончавшийся на следующий день.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан житель Шалкара, 2002 года рождения, который дал признательные показания. По указанному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК (убийство). Подозреваемый водворен в ИВС", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Служители правопорядка ведут целенаправленную работу по изъятию у граждан колюще-режущих предметов, холодного оружия, которое используется в хулиганских целях, в том числе и несовершеннолетними.

"Основная ответственность за воспитание детей в первую очередь возлагается на родителей. Предупредить подростковую преступность возможно только при тесном взаимодействии полиции, органов образования и непосредственно родителей. Родителям необходимо знать с кем общается ребенок, где находится, какие отношения со сверстниками и проверять содержимое сумок", - считают в полиции.

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