На юге Казахстана школьник погиб после драки

В Казнете распространяют печальные новости из Жамбылской области. Согласно рассылке, разборки школьников в туалете закончились трагедией. Девятиклассник получил удар в солнечное сплетение, который оказался для него смертоносным, сообщает Zakon.kz.

Корреспондент 15 сентября 2025 года обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) региона. В ведомстве подтвердили эту информацию и уточнили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК.

Также известно, что подозреваемый подросток уже водворен в изолятор временного содержания.

"В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела". Пресс-служба ДП Жамбылской области

В дополнительной части сказано, что в соответствии со статьей 201 УПК РК, иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

К сожалению, почти аналогичная трагедия произошла в Таразе 1 сентября 2025 года. Тогда между подростками возникла ссора. Во время конфликта один из школьников получил ножевое ранение и скончался.