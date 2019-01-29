Более 108 тонн мертвой рыбы собрали в Атырауской области

Сейчас на реке Урал рыба не гибнет, заявили в МСХ.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Сакен Дилдахмет прокомментировал наличие мертвой рыбы в реке Урал на территории Атырау, передает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось множество фото и видео материалов, где показано, как погибает рыба в садковом хозяйстве ТОО "Луговской конный завод".

"Тут хотим пояснить, что работы по очистке садков от снулой рыбы завершились. Это снулая рыба, на сегодняшний день на реке Урал рыба не гибнет. Атырауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ведет постоянный мониторинг на всех участках реке Урал", - пишет Дилдахмет.

На участках реки Урал в пределах черты города Атырау в декабре 2018 года уже был зафиксирован факт гибели рыб.

"На 28 января 2019 года в садковом хозяйстве ТОО "Луговской конный завод" очистили 169 садков (36 296 штук рыб общим весом 101,0 тонн). Всего на 28 января 2019 года количество собранных снулых рыб составило 108,1 тонн (канал Перетаска – 1,3 тонн; река Урал – 4,1 тонн; РГКП "Урало-Атырауский рыбоводный завод" – 1,7 тонн; ТОО "Луговской конный завод" – 101,0 тонн). Принимаются меры по выявлению источников загрязнения реки Урал", - сообщил представитель Комитета.

Сейчас возбуждено два уголовных дела по статье 328 и 336 УК РК. В рамках уголовных дел отобраны пробы рыб и воды. Причины гибели рыб будут уточнены после окончания следственных действий.

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