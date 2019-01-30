Незаконные извещения налоговых органов

Налоговый кодекс не предусматривает право налоговых органов направлять извещения.

Многие граждане получили извещения о актуализации своего социального статуса.

Такие извещения незаконны.

1. Налоговый кодекс не предусматривает право налоговых органов направлять такие извещения

2. Является необоснованной ссылка в извещении на ст.18 Налогового кодекса, потому что такое извещение не имеет никакого отношения к задачам налоговых органов.

3. В извещении ссылаются на список Управления занятости, в котором якобы числятся самозанятые физические лица, работающие без ОПВ. Во-первых, в законе нет вообще понятия "самозанятые". Во-вторых, отсутствуют какие-либо нормативные акты, регулирующие составление таких списков. В-третьих, к самозанятым не может применяться понятие "работающие ", потому что работающие это работники. Так что, такой список является незаконным.

4. В извещении указано, что гражданину необходимо определить социальный статус. Социальный статус это категория не правовая, а социальная, и означает социальное положение, занимаемое социальным индивидом. Налоговые органы не имеют никакого отношения к социальному статусу и поэтому не имеют права направлять какие-либо извещение об определении гражданином социального статуса.

5. В извещении перечислены три возможные ситуации и даются указания, что должен делать гражданин. Выходит, что налоговые органы направляя извещение, и сами не знают, чем именно занимается гражданин.

6. В первой ситуации говорится о неофициальной работе. Такое понятие является некорректным, потому что нет в законе понятий ни официальной ни неофициальной работы. Законодательство предполагает работу без заключения трудового договора.

7. Вторая ситуация тоже неверно расписана. Во-первых, даже если лицо занимается предпринимательской деятельностью или получает иной доход, то не всегда оно обязано становиться на учет в качестве индивидуального предпринимателя. Во-вторых, неправильно указано о регистрации в налоговом органе, потому что все граждане уже зарегистрированы в налоговом органе, так как имеют ИИН. Более верным является понятие "встать на учет в качестве ИП".

8. В извещении ссылаясь на ст.19 и 20 Налогового кодекса, указывается о необходимости явки в районный акимат для актуализации статуса. Во-первых, в ст.19 и 20 Налогового кодекса ничего не сказано о праве налоговых органов требовать явки граждан в акиматы для актуализации статуса. Во-вторых, закон не предусматривает такую процедуру как актуализация статуса.

9. В предпоследнем абзаце извещения указана угроза о том, что за невыполнение извещения гражданин будет оштрафован. Такая угроза является превышением полномочий, так как ответственность предусмотрена только за невыполнение законных требований, каковым данное извещение не является.

10. В последнем абзаце указано требование о заполнении опросника. Налоговые органы не имеют права требовать такие опросники.

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Вроде небольшое извещение, а содержит 14 (!) ошибок и нарушений закона.

Если вы получите такое извещение, то пишите жалобу с моими всеми доводами. Жалобу может подать в вышестоящий налоговый орган или прокуратуру.

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Обращаюсь в Генеральную прокуратуру и Министерство финансов признать такие извещения незаконными и прекратить их направление гражданам.

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