Президент Международного паралимпийского комитета прибыл в Казахстан

Президент МПК лично поздравил экс-депутата Мажилиса Парламента РК Серика Сапиева с назначением на новую должность.

Свой визит Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) начал с посещения уникального казахстанского Паралимпийского тренировочного центра, который был открыт в июле прошлого года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Национальный Паралимпийский Комитет РК.

Здесь Президент Национального паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев ознакомил гостя с центром. После осмотра центра прошла встреча с участием Министра культуры и спорта РК Арыстанбеком Мухамедиулы, заместителем акима г. Астаны Ермеком Аманшаевым, а также с вновь назначенным Председателем комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Сериком Сапиевым, депутатами мажилиса Парламента РК и казахстанскими паралимпийцами, среди которых чемпионы Паралимпийских игр Зульфия Габидуллина и Александр Колядин. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития паралимпийского движения в стране, а также ход подготовки к предстоящему Чемпионату мира по пара пауэрлифтингу, который пройдет в июле 2019 года в Астане.

"Я первый раз в Казахстане и ваша страна развивает паралимпийские виды спорта. Я посещал много центров в мире и мало где видел такие прекрасные сооружения, как ваш тренировочный центр для параспортсменов и людей с ограниченными возможностями. Здесь все построено по мировым стандартам доступности. И, по моему мнению, когда страна преуспевает, то она уделяется большое внимание защите прав людей с инвалидностью. И мы знаем, как важны права людей с инвалидностью в Казахстане. И поэтому наш приезд так важен для нас, для поддержки Национального паралимпийского комитета, параспорта, параспортсменов и развития инфраструктуры. Казахстан является важным партнером Международного паралимпийского комитета и именно такая поддержка приводит к отличным результатам ваших спортсменов" -, сказал Эндрю Парсонс на встрече.

31 января у Эндрю Парсонса запланирована встреча с Премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым. Президент Международного паралимпийского комитета обсудит достижения казахстанцев за последние годы, а также перспективы развития паралимпийского спорта в Казахстане. Кроме того, планируется экскурсия по спортивным объектам столицы, а также культурная программа.

"В первую очередь, мы поблагодарим Премьер-министра Казахстана за поддержку, которую оказывает ваша страна развитию Паралимпийского спорта, а также обсудим последующие планы и в целом поговорим о ситуации" -, рассказал глава МПК Эндрю Парсонс.

Президент МПК лично поздравил экс-депутата Мажилиса Парламента РК Серика Сапиева с назначением на новую должность.

"Вы боксер и поэтому вы можете биться за паралимпийский спорт" -, сказал Парсонс олимпийскому чемпиону.

Справочно: Международный паралимпийский комитет (МПК) является международным руководящим органом Паралимпийского движения, организует летние и зимние Паралимпийские игры, и действует в качестве Международной федерации по 10 паралимпийским видам спорта, контролируя и координируя проведение Чемпионатов мира и других соревнований. На сегодняшний день членами МПК являются 180 национальных паралимпийских комитетов (в том числе Национальный паралимпийский комитет РК), 4 региональных организаций, 15 международных спортивных федераций (по видам спорта) и 4 международные организации спорта для инвалидов.

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