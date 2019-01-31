"Думаете, я такая черствая". В Караганде анестезиолог частично признала вину в смерти ребенка

Не было дня, нет той минуты, когда я об этом не думаю - подсудимая.

В Караганде бывший анестезиолог стоматологической клиники частично признала свою вину в его смерти. Но вместе с тем утверждает, что наркоз провела верно, без ошибок. Об этом подсудимая сегодня заявила в суде, где продолжаются слушания по делу, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

- Вы думаете, я такая черствая или у меня сердца нет. Когда мы теряем человека, у нас у всех есть чувство вины. Что-то не сделали, что-то еще. Не было дня, нет той минуты, когда я об этом не думаю. Этот ребенок в любом случае ушел на моих руках, - сказала подсудимая Марина Наумова.

Женщина заверила суд и родителей мальчика, что препараты для проведения наркоза подбирала тщательно. Но, по какой причине произошла трагедия, сказать, пока не берется. Между тем, один из экспертов отметил, что мальчик умер от шока, вызванного лекарствами. Другой эксперт сказал, смерть наступила от передозировки препаратов. Материалы дела еще исследуются.

В феврале прошлого года двухлетнему Семену Арзамасцеву, гражданину России, в стоматологической клинике Караганды лечили сразу восемь зубов. Ребенку сделали наркоз. После чего малышу стало плохо. Врачи боролись за его жизнь 14 часов. Но спасти не удалось.

Врача обвиняют в "Ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей", повлекшее по неосторожности смерть человека. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Прокуроры же заявили в суде, что лекарства, которые вводились ребенку, не имели лицензии и были куплены анестезиологом незаконно.

- Самостоятельно не ставя в известность руководство, врача стоматолога Василичко, приготовила 4 шприца с лекарственными препаратами, среди которых были незаконно приобретенные Наумовой не лицензированные медпрепараты калипсол и брюзепам. Они не находились на балансе клиники и запрещенные к применению по возрасту детям до 3 лет, - сообщила прокурор Асель Шакирова.

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