Смерть ребенка в стоматологии: анестезиолог может попасть под амнистию

В межрайонном суде по уголовным делам Астаны 18 декабря 2025 года суд перешел к стадии судебных прений по уголовному делу в отношении подсудимой Аиды Жумагалиевой – врача-анестезиолога клиники, в которой скончалась девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель Еркебулан Шалкаров озвучил, что ребенок был передан медицинским работникам с единственной целью – получить лечение и сохранить здоровье.

"Однако вместо ожидаемой помощи последствиями медицинского вмешательства стала гибель несовершеннолетнего ребенка. Судебным следствием установлено, что в ходе одного медицинского вмешательства ребенку проводилось лечение 18 зубов, что объективно относится к сложным и высокорисковым стоматологическим процедурам, особенно с учетом возраста пациента и необходимости применения анестезии. Материалами дела подтверждено, что при подготовке и проведении лечения были допущены существенные нарушения стандартов оказания медицинской помощи, клинических протоколов и правил обеспечения безопасности пациента, в том числе ненадлежащая оценка состояния здоровья ребенка перед вмешательством, отсутствие либо формальный характер предоперационного обследования анестезиологом, недостаточный контроль за состоянием пациента во время и после анестезии, несвоевременное реагирование на ухудшение жизненно важных показателей", – дополнил он.

В связи с этим гособвинитель попросил признать анестезиолога Аиду Жумагалиеву виновной и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии" в связи с 30-летием Конституции РК от 23 июня 2025 года освободить от назначенного основного наказания, так как, согласно требованиям вышеуказанного закона, лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от основного наказания. (...) Взыскать обязательный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 10 МРП и процессуальные издержки – 204 920 тенге в доход государства. Судьбу вещественных доказательств решить в установленном порядке", – сказал Еркебулан Шалкаров.

Помимо этого, он просил вынести частное постановление в адрес Министерства здравоохранения РК для уточнения перечня противопоказаний к анестезии в действующих нормативных актах.

Ранее адвокат подсудимой Аиды Жумагалиевой подал ходатайство о возобновлении судебного следствия, а также об отводе судьи. Выслушав мнения всех участников процесса, суд пришел к выводу, что заявленный отвод судье Мекемтасу является необоснованным и подлежит отклонению.

8 декабря 2025 года судебное заседание было отложено по ходатайству прокурора для составления нового обвинительного акта. 10 декабря прокурор огласил новый обвинительный акт в отношении врача-анестезиолога.

В тот день была допрошена анестезиолог Аида Жумагалиева. Девушка заявила, что не признает свою вину, а также объяснила свои действия в день трагедии. Подсудимая также заявила, что не согласна с выводами как первичной, так и комиссионной судебно-медицинской экспертизы, считая, что цепочка ошибочных выводов началась именно с судебно-медицинской экспертизы.

На прошлом судебном заседании, которое состоялось 5 декабря 2025 года, эксперт Олег Разумов заявил, что при попытке пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран", несмотря на то, что лечение было завершено. Также он указал на ошибки с введением лекарств.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

2 декабря стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Позже в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. До этого анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.