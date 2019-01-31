Димаш Кудайберген анонсировал свой "последний конкурс"
Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best.
Фото : Youtube.com31 января 2019, 08:03
Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал свое участие в американском шоу, передает Zakon.kz.
"Начать всё сначала. Но стоит ли? Стоит. Ведь кто не готов потерять, тот не готов выиграть. Видимо пришло время. 3 февраля. Америка. Новое шоу на канале "CBS". Это будет мой последний конкурс", - написал певец в Instagram.
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Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best. А судья проекта из Казахстана Гаухар Нуртас (Gia Noortas) эксклюзивно рассказала, что творится за кулисами The World's Best.
Показ американского шоу талантов состоится 3 февраля.
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