Димаш Кудайберген анонсировал свой "последний конкурс"

Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best.

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал свое участие в американском шоу, передает Zakon.kz.

"Начать всё сначала. Но стоит ли? Стоит. Ведь кто не готов потерять, тот не готов выиграть. Видимо пришло время. 3 февраля. Америка. Новое шоу на канале "CBS". Это будет мой последний конкурс", - написал певец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best. А судья проекта из Казахстана Гаухар Нуртас (Gia Noortas) эксклюзивно рассказала, что творится за кулисами The World's Best.

Показ американского шоу талантов состоится 3 февраля.

