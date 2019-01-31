Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Димаш Кудайберген анонсировал свой "последний конкурс"

Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best.

Фото : Youtube.com31 января 2019, 08:03

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал свое участие в американском шоу, передает Zakon.kz.

"Начать всё сначала. Но стоит ли? Стоит. Ведь кто не готов потерять, тот не готов выиграть. Видимо пришло время. 3 февраля. Америка. Новое шоу на канале "CBS". Это будет мой последний конкурс", - написал певец в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Димаш ҚҰДАЙБЕРГЕН (@kudaibergenov.dimash) 30 Янв 2019 в 2:48 PST

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген и Данэлия Тулешова представят Казахстан на конкурсе The World's Best. А судья проекта из Казахстана Гаухар Нуртас (Gia Noortas) эксклюзивно рассказала, что творится за кулисами The World's Best.

Показ американского шоу талантов состоится 3 февраля.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты