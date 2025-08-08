Димаш Кудайберген анонсировал новое шоу
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген запланировал провести шоу в Мехико 8 и 10 октября, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"По многочисленным просьбам поклонников ввиду очень быстрого sold out первого сольного концерта в Мексике, Творческий центр "ДимашАли" объявляет о проведении второго шоу Stranger в Мехико. Концерт состоится 10 октября во Дворце спорта Palacio de los Deportes", – подписал пост артист.
Иностранные поклонники оказались в восторге от этой новости:
– Я так счастлива! Спасибо, Димаш, лучший подарок на день рождения. Три концерта за неделю! Лучше не бывает!
– Это огромное проявление любви. Спасибо большое, Димаш.
– Шикарно! Как повезло Мексике! Ребята, не упустите такой шанс!
– Поздравляю, мексиканские друзья, вы этого заслуживаете!
Ранее поклонники Димаша Кудайбергена устроили праздник в Мехико.
