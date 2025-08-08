#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген анонсировал новое шоу

Димаш анонсировал новое шоу, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 23:35 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген запланировал провести шоу в Мехико 8 и 10 октября, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"По многочисленным просьбам поклонников ввиду очень быстрого sold out первого сольного концерта в Мексике, Творческий центр "ДимашАли" объявляет о проведении второго шоу Stranger в Мехико. Концерт состоится 10 октября во Дворце спорта Palacio de los Deportes", – подписал пост артист.

Иностранные поклонники оказались в восторге от этой новости:

– Я так счастлива! Спасибо, Димаш, лучший подарок на день рождения. Три концерта за неделю! Лучше не бывает!

– Это огромное проявление любви. Спасибо большое, Димаш.

– Шикарно! Как повезло Мексике! Ребята, не упустите такой шанс!

– Поздравляю, мексиканские друзья, вы этого заслуживаете!

Ранее поклонники Димаша Кудайбергена устроили праздник в Мехико.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Елизавета Арзамасова поделилась видео нежного поздравления дочери с первым праздником
Культура и шоу-бизнес
00:03, 09 августа 2025
Елизавета Арзамасова поделилась видео нежного поздравления дочери с первым праздником
Нуреке зажигает: Коянбаев затмил концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане
Культура и шоу-бизнес
21:29, 08 августа 2025
Нуреке зажигает: Коянбаев затмил концерт Дженнифер Лопес в Узбекистане
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
Культура и шоу-бизнес
20:53, 08 августа 2025
Мама Димаша Кудайбергена порадовала поклонников новыми семейными снимками
