СМИ: Цекало бросил жену из-за уроженки Алматы

57-летний артист намерен создать семью с новой избранницей.

В последнее время в СМИ активно обсуждают последние события в семье Александра Цекало. Первые новости о том, что он бросил жену из-за молодой голливудской актрисы были восприняты общественностью с недоверием. Однако сейчас сомнений в том, что у российского шоумена новая невеста, практически не остается, передает Zakon.kz.

В первых числах января СМИ сообщили о том, что 57-летний сценарист и режиссер Цекало был замечен в обществе незнакомки в Риме, куда он отправился на новогодние каникулы. В то время, как его жена и дети оставались дома. Причем январь 2019-го - не первый раз, когда рядом с Цекало заметили другую девушку. Еще в ноябре 2018-го в соцсетях выкладывали фото из ресторана, где он обнимался явно не с женой.

Изначально Цекало не комментировал происходящее, и оставалось лишь строить догадки. Но позже все-таки сделал признание.

"В итоге Цекало все-таки высказался по поводу своих отношений. Оказывается, он уже давно развелся с Галушкой. Теперь телеведущий, как он выразился, полностью свободен. Новую девушку Александра Цекало зовут Дарина. По признанию телеведущего, он счастлив вместе с ней. Более того, они обручены. "Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер", - процитировала Цекало "Комсомольская правда".

На сестре певицы Веры Брежневой - Виктории Галушка артист женился в 2008 году. У них двое детей: 10-летняя дочка и 6-летний сын. Всего Цекало официально был женат три раза. Первая супруга - солистка ансамбля "Шляпа" Аленой Шиферман. С ней Александр состоял в браке с начала 1980-х годов. Вторая жена - Лолита Милявская, с которой Цекало в 1985 году основал кабаре-дуэт "Академия". Она ему была женой и партнершей в течение 15 лет. В 1999 году они поженились, но потом развелись.

Узнав имя новой избранницы, иноСМИ, конечно же, стали выяснять подробности о жизни Дарины Эрвин.

Как пишет "Экспресс газета", девушка родилась в Казахстане. Она является моделью и начинающей актрисой, покоряющей Голливуд. Американский фотограф Филипп Калмбач рассказал, что папа Дарины кореец, а мама - русская. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой.

Одноклассница Дарины - Рамина, рассказала, что настоящая фамилия новой возлюбленной Цекало — Сапарова. Родилась и выросла она в Алматы. Более того, девушка заявила, что Дарина младше Цекало не на 20 лет, а на 30.

То есть, она родилась не в 1981 году, а в 1991-м. По поводу года рождения Дарины информация в СМИ разная, но чаще указывается 1981 год.

В кино Дарина дебютировала в 2014 году в короткометражном фильме "Это все ты" (It's All You) в роли Регги. Позже была роль в короткометражке "Банан в папайю" (Banana to Papaya). Сыграла роль Марго в криминальном боевике "Идеальное убийство". В 2017-м Дарине Эрвин посчастливилось сниматься вместе с голливудской звездой Шэрон Стоун в трагикомедии "Кое-что на день рождения" о том, как немолодая и успешная, но очень одинокая модельерша Сенна Берже пытается найти свою любовь. Правда, Дарине досталась эпизодическая роль. Актерским портфолио для Дарины занимался известный американский фотограф Филипп Калмбач. Снимки актрисы активно публиковались в различных глянцевых изданиях, особенно популярна она стала в Южной Корее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!