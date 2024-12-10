Четвертая жена Александра Цекало объяснила отсутствие фото с ним
33-летняя модель часто рассказывает о происходящем в жизни на страницах в социальных сетях. Однако семейная сторона остается за кулисами.
К примеру, на днях Эрвин посетила ярмарку современного искусства в Майами. Блогер решила поделиться впечатлениями и показать работы мастеров.
Как оказалось, подписчиков искусство особо не интересует. Их больше занимает отсутствие Цекало.
Один из пользователей Сети не удержался и задал следующий вопрос: "Никак не пойму: где Сашка Цекало? Где фото с нашим любимым пухляшом?"
Примечательно, что Дарвин не стала игнорировать комментатора и лаконично ответила следующее:
"Это моя страница в Instagram".
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