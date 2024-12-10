Четвертая жена Александра Цекало объяснила отсутствие фото с ним

Один из самых ярких представителей российского шоу-бизнеса Александр Цекало еще в 2019 году уехал в США. Тогда же актер женился в четвертый раз. Его избранницей стала молодая художница из Казахстана Дарина Эрвин, сообщает Zakon.kz.

33-летняя модель часто рассказывает о происходящем в жизни на страницах в социальных сетях. Однако семейная сторона остается за кулисами.

К примеру, на днях Эрвин посетила ярмарку современного искусства в Майами. Блогер решила поделиться впечатлениями и показать работы мастеров.

Как оказалось, подписчиков искусство особо не интересует. Их больше занимает отсутствие Цекало.

Один из пользователей Сети не удержался и задал следующий вопрос: "Никак не пойму: где Сашка Цекало? Где фото с нашим любимым пухляшом?"

Примечательно, что Дарвин не стала игнорировать комментатора и лаконично ответила следующее:

"Это моя страница в Instagram".

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