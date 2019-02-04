Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Не все потеряно. В Алматы водитель автобуса оплатил проезд за школьника

На фоне последних историй о том, как кондукторы или водители выгоняли из автобусов школьников, этот случай очень порадовал аудиторию.

Фото : today.kz4 февраля 2019, 09:36

Не только негативными новостями о водителях пассажирского транспорта делятся в соцсетях казахстанцы - встречаются и положительные отзывы. Например, история, произошедшая на днях в Алматы, когда водитель не только не выгнал школьника, не имеющего возможности оплатить проезд, но еще и сам заплатил за него, передает Zakon.kz.

Со слов алматинки VAselek Eskosha, ставшей свидетелем произошедшего, это было в автобусе 98 маршрута.

"Забегает малой, классе в 7 наверное. Подходит к водителю и робко говорит: "А можно я за проезд вам заплачу 30 тенге, если зайдут контролеры выбегу. Просто сегодня 1 февраля, у меня абонемент закончился". Водитель улыбнулся дооооооооброй такой улыбкой и дал ему билетик. Пацан засиял, сказал спасибо. Сует ему 30-ку, водитель не берет. Пацан еще более радостный пошел усаживаться. А водила закинул в проём для денежки свои 150", - написала в Facebook девушка.

На фоне последних историй о том, как кондукторы или водители выгоняли из автобусов школьников, этот случай очень порадовал аудиторию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты