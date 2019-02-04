Не все потеряно. В Алматы водитель автобуса оплатил проезд за школьника

На фоне последних историй о том, как кондукторы или водители выгоняли из автобусов школьников, этот случай очень порадовал аудиторию.

Не только негативными новостями о водителях пассажирского транспорта делятся в соцсетях казахстанцы - встречаются и положительные отзывы. Например, история, произошедшая на днях в Алматы, когда водитель не только не выгнал школьника, не имеющего возможности оплатить проезд, но еще и сам заплатил за него, передает Zakon.kz.

Со слов алматинки VAselek Eskosha, ставшей свидетелем произошедшего, это было в автобусе 98 маршрута.

"Забегает малой, классе в 7 наверное. Подходит к водителю и робко говорит: "А можно я за проезд вам заплачу 30 тенге, если зайдут контролеры выбегу. Просто сегодня 1 февраля, у меня абонемент закончился". Водитель улыбнулся дооооооооброй такой улыбкой и дал ему билетик. Пацан засиял, сказал спасибо. Сует ему 30-ку, водитель не берет. Пацан еще более радостный пошел усаживаться. А водила закинул в проём для денежки свои 150", - написала в Facebook девушка.

На фоне последних историй о том, как кондукторы или водители выгоняли из автобусов школьников, этот случай очень порадовал аудиторию.

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