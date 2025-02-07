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Общество

В Актобе водитель автобуса заставил ребенка мыть полы в обмен на проезд

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 18:55 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространилась информация о том, что десятилетнего школьника водитель городского автобуса заставил мыть полы в обмен на проезд, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы ребенка, он ехал на автобусе из школы домой. Однако у него не оказалось средств, чтобы оплатить проезд. Тогда водитель закрыл дверь и на конечной остановке заставил школьника вымыть пол. 

Этот инцидент 7 февраля прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК. 

"Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК категорически осуждает инцидент, произошедший в Актобе, где водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд. Подобные вопиющие нарушения прав детей являются недопустимыми, противоречат законодательству и грубо нарушают права несовершеннолетнего", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что согласно закону о защите прав женщин и безопасности детей, принятому в 2024 году, высаживание детей младше 16 лет из общественного транспорта строго запрещено. Действия водителя фактически эквивалентны незаконному высаживанию ребенка, унижают его достоинство и создают угрозу безопасности несовершеннолетнего.

"В связи с этим Комитет требует вмешательства Генеральной прокуратуры для дачи правовой оценки произошедшему, а также проведения расследования по факту бездействия городских властей, не предпринявших своевременных мер. Мы подчеркиваем необходимость принятия соответствующих мер в отношении виновных и призываем усилить контроль за соблюдением прав детей в общественном транспорте", – подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырау воспитательница пнула ребенка. Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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