В Актобе водитель автобуса заставил ребенка мыть полы в обмен на проезд

В Казнете распространилась информация о том, что десятилетнего школьника водитель городского автобуса заставил мыть полы в обмен на проезд, сообщает Zakon.kz.

По словам мамы ребенка, он ехал на автобусе из школы домой. Однако у него не оказалось средств, чтобы оплатить проезд. Тогда водитель закрыл дверь и на конечной остановке заставил школьника вымыть пол.

Этот инцидент 7 февраля прокомментировали в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.

"Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК категорически осуждает инцидент, произошедший в Актобе, где водитель автобуса принудил школьника мыть полы в обмен на проезд. Подобные вопиющие нарушения прав детей являются недопустимыми, противоречат законодательству и грубо нарушают права несовершеннолетнего", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что согласно закону о защите прав женщин и безопасности детей, принятому в 2024 году, высаживание детей младше 16 лет из общественного транспорта строго запрещено. Действия водителя фактически эквивалентны незаконному высаживанию ребенка, унижают его достоинство и создают угрозу безопасности несовершеннолетнего.

"В связи с этим Комитет требует вмешательства Генеральной прокуратуры для дачи правовой оценки произошедшему, а также проведения расследования по факту бездействия городских властей, не предпринявших своевременных мер. Мы подчеркиваем необходимость принятия соответствующих мер в отношении виновных и призываем усилить контроль за соблюдением прав детей в общественном транспорте", – подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырау воспитательница пнула ребенка. Видео с инцидентом разместил у себя в соцсетях местный общественник Рустем Баязиев.