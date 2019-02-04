Алматинский лжетеррорист подпортил статистику по данному виду преступления

По республике в 2018 году было возбуждено 143 уголовных дела по факту телефонного лжетерроризма.

В МВД РК рассказали о ситуации с таким видом преступления, как лжетерроризм, передает Zakon.kz.

"В результате принятых мер по профилактике правонарушений, связанных с передачей заведомо ложных сообщений об акте терроризма, за последние годы удалось добиться заметного снижения преступлений данной категории. Согласно статистике, в период с 2011 по 2017 годы количество зарегистрированных преступлений по статье 273 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) снизилось со 123 до 74", - сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмас Садубаев.

Однако, в 2018 году отмечен рост количества таких преступлений.

"По республике было возбуждено 143 уголовных дела, что обусловлено массовой рассылкой в Алматы одним и тем же лицом анонимных электронных сообщений о "минировании" различных городских объектов", - пояснил Садубаев.

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Наиболее часто "минируют" места большого скопления людей (торговые дома, рынки, магазины, объекты общественного питания), административные здания государственных органов и учреждения образования, жилые помещения и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, аэропорты).

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За последние пять лет по подозрению в причастности к лжетерроризму были задержаны 290 человек, из них привлечены к уголовной ответственности 258 человек. За тот же период 17% осужденных за "телефонный терроризм" составляют женщины (49 женщин за 5 лет), 7% - несовершеннолетние (19). Более 80% (или 230 человек) задержанных являлись безработными или не имели постоянного рода занятий, при этом треть из них находилась в состоянии опьянения (95 человек или 33%).

"Как правило, ложные сообщения передаются без каких-то определенных целей, от безделья, либо под влиянием алкоголя или неустойчивого психического состояния. Основными мотивами таких преступлений являются хулиганские или корыстные побуждения. На сегодняшний день органами внутренних дел совместно с органами национальной безопасности накоплен достаточный опыт по раскрытию такой категории преступлений по "горячим следам". На практике более 90% таких преступлений раскрывается в дежурные сутки", - отметил представитель МВД РК.

Телефонный терроризм все еще остается одним из наиболее распространенных преступлений, наносящих существенный вред общественной безопасности. В каждом случае для проверки информации о якобы заложенном взрывном устройстве привлекается большое количество сил и средств правоохранительных и специальных органов, медицинских учреждений.

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"Невинные шутки" наносят серьезный ущерб обществу и государству, хозяйствующим субъектам, затрачиваются значительные бюджетные средства на выезд сил оперативного реагирования. Так, по средним оценкам, финансовый ущерб от эвакуации одного железнодорожного вокзала в крупных городах может доходить до 1 млн тенге, а потери от каждого часа простоя крупных торговых центров могут исчисляться несколькими миллионами тенге. Кроме того, в результате таких действий граждане, попавшие в так называемую зону риска, впадают в стрессовое состояние, создается нервозность, ухудшение здоровья, обеспокоенность за жизнь своих близких, теряется их драгоценное время, и наконец, меняются планы дня для сотни людей", - отмечают в МВД.

Уголовное законодательство страны за подобные преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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