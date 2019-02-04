Так ли нужен казахстанскому ребенку паспорт?

Пока законопроект о детских паспортах не подписан президентом.

С 1 января 2019 года наличие паспорта для детей, выезжающих заграницу, стало обязательным. В МВД РК в ответ на запрос Zakon.kz рассказали более подробно, для чего нужен этот документ, и в каких случаях его можно не делать.

Для начала, паспорт РК – это документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Казахстан на территории страны и за ее пределами. Как правило, для детей паспорт оформляется при выезде за пределы Республики.

Действительны ли вклейки в паспорт

Ранее многие путешественники ограничивались лишь вклейками детей в свой паспорт. Пока оказание государственной услуги "Запись в паспорт гражданина Республики Казахстан о детях в возрасте до шестнадцати лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий" осуществляется согласно действующему законодательству без изменений.

В то же время, наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательным требованием для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина РК (страны Евросоюза, США, ОАЭ и др. страны). Поэтому сейчас, чтобы защитить права казахстанских детей при пересечении границы других стран, инициированы поправки, исключающие вклеивание фотографий детей в паспорт одного из родителей для выезда за границу, действовавшей ранее только в странах постсоветского пространства.

На данный момент законопроект находится на согласовании в государственных органах, в связи, с чем указанная норма вступит в силу только после подписания закона главой государства.

Паспорт действителен 10 лет. Как часто нужно менять паспорт ребенку, учитывая его внешние изменения/взросление

Паспорт гражданина РК в соответствии с требованиями стандарта Международной организации гражданской авиации (ICAO) выдается сроком на 10 лет. Он выдается гражданам Республики Казахстан по их желанию, независимо от возраста.

В случае дальнейших возрастных изменений, препятствующих идентификации личности детей, а также взрослых (изменение внешности, операция и др.), по желанию гражданина паспорт может быть переоформлен при его обращении.

Стоимость паспорта для ребенка

Госпошлина за выдачу паспорта составляет 8 МРП. Затраты на бланки и изготовление паспортов не зависят от возраста лиц, тариф за выдачу паспорта единый, однако от его уплаты освобождаются инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах и т.д.

После подачи всех документов на получение паспорта, получить корочку можно в течение 15 рабочих дней.

Кроме того, по желанию услугополучателей имеется возможность получения документов в ускоренном порядке через Государственную корпорацию: для городов Астана, Алматы, Шымкент и Актобе – по 1 категории срочности до 1 (одного) рабочего дня, по 2 категории срочности до 3 (трех) рабочих дней; для областных центров – по 1 категории срочности до 3 (трех) рабочих дней, по 2 категории срочности до 5 (пяти) рабочих дней; для районов и городов областей – по 3 категории срочности до 7 (семи) рабочих дней.

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