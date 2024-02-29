Казахстанским военным-миротворцам выдадут служебные паспорта
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент подписал указ о внесении соответствующих дополнений в перечень должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В перечень лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан, добавлены военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.
Кто еще является обладателем служебного паспорта:
- Судьи Верховного суда РК.
- Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих.
- Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса "А".
- Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса "Б".
- Работники Нацбанка РК, назначенные в загранучреждения Казахстана в порядке прикомандирования.
- Сотрудники Министерства обороны, Службы государственной охраны, Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД, Антикоррупционной службы, Службы экономических расследований АФМ, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов.
- Работники дипломатической службы Республики Казахстан, члены их семей.
- Первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов.
- Первый руководитель НПП "Атамекен", а также первые руководители ее региональных палат и региональные директоры АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".
- Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК.
- Летно-технический персонал казахстанских авиакомпаний, привлекаемых для обеспечения международных перелетов официальных делегаций РК.
- Сотрудники представительств НПП "Атамекен" и "KAZAKH INVEST" в иностранных государствах и их супруги, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.
- Лица, находящиеся на иждивении у владельца служебного паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от Казахстана, в случае их совместного выезда.
Указ введен в действие 23 февраля 2024 года.
Мы сообщали, что в Казахстане утвердили новые образцы служебных и дипломатических паспортов.
Также мы писали, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию. Для участия в миссиях ООН могут отправить до 430 военнослужащих из числа миротворческого контингента.
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