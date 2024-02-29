Казахстанским военным-миротворцам выдадут служебные паспорта

Президент подписал указ о внесении соответствующих дополнений в перечень должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В перечень лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан, добавлены военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

Кто еще является обладателем служебного паспорта:

Судьи Верховного суда РК.

Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих.

Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса "А".

Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса "Б".

Работники Нацбанка РК, назначенные в загранучреждения Казахстана в порядке прикомандирования.

Сотрудники Министерства обороны, Службы государственной охраны, Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД, Антикоррупционной службы, Службы экономических расследований АФМ, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов.

Работники дипломатической службы Республики Казахстан, члены их семей.

Первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов.

Первый руководитель НПП "Атамекен", а также первые руководители ее региональных палат и региональные директоры АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".

Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК.

Летно-технический персонал казахстанских авиакомпаний, привлекаемых для обеспечения международных перелетов официальных делегаций РК.

Сотрудники представительств НПП "Атамекен" и "KAZAKH INVEST" в иностранных государствах и их супруги, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.

Лица, находящиеся на иждивении у владельца служебного паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от Казахстана, в случае их совместного выезда.

Указ введен в действие 23 февраля 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили новые образцы служебных и дипломатических паспортов.

Также мы писали, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию. Для участия в миссиях ООН могут отправить до 430 военнослужащих из числа миротворческого контингента.