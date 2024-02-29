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Законодательство РК

Казахстанским военным-миротворцам выдадут служебные паспорта

Военнослужащим-участникам миротворческих миссий выдадут служебные паспорта Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Президент подписал указ о внесении соответствующих дополнений в перечень должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В перечень лиц, которым выдается служебный паспорт Республики Казахстан, добавлены военнослужащие, участвующие в выполнении международных обязательств по поддержанию мира и безопасности.

Кто еще является обладателем служебного паспорта:

  • Судьи Верховного суда РК.
  • Политические государственные служащие согласно Реестру должностей политических и административных государственных служащих.
  • Административные государственные служащие, занимающие должности корпуса "А".
  • Административные государственные служащие, занимающие должности категорий А и В, категорий С-1, С-2, С-3 корпуса "Б".
  • Работники Нацбанка РК, назначенные в загранучреждения Казахстана в порядке прикомандирования.
  • Сотрудники Министерства обороны, Службы государственной охраны, Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД, Антикоррупционной службы, Службы экономических расследований АФМ, имеющие офицерские звания, классные чины, квалификационные классы и (или) осуществляющие правоохранительную деятельность, за исключением сотрудников территориальных органов.
  • Работники дипломатической службы Республики Казахстан, члены их семей.
  • Первые руководители государственных предприятий, исполнительных органов национальных институтов развития, национальных холдингов, национальных компаний, национальных управляющих холдингов.
  • Первый руководитель НПП "Атамекен", а также первые руководители ее региональных палат и региональные директоры АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST".
  • Первые руководители спортивных федераций, входящих в Национальный олимпийский комитет РК.
  • Летно-технический персонал казахстанских авиакомпаний, привлекаемых для обеспечения международных перелетов официальных делегаций РК.
  • Сотрудники представительств НПП "Атамекен" и "KAZAKH INVEST" в иностранных государствах и их супруги, дети, а также лица, находящиеся на их иждивении.
  • Лица, находящиеся на иждивении у владельца служебного паспорта РК, выезжающего в длительную заграничную командировку или на работу в международную организацию в качестве сотрудника, направляемого от Казахстана, в случае их совместного выезда.

Указ введен в действие 23 февраля 2024 года.

Мы сообщали, что в Казахстане утвердили новые образцы служебных и дипломатических паспортов.

Также мы писали, что ООН выдала Казахстану мандат на самостоятельную миротворческую миссию. Для участия в миссиях ООН могут отправить до 430 военнослужащих из числа миротворческого контингента.

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