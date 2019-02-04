Об удовлетворенности алматинцев качеством госуслуг рассказали в ДАДГСПК

Департамент Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции и проектные офисы Алматы подвели итоги работы за 2018 год.

Улучшение в работе государственных органов Алматы зафиксировали в ДАДГСПК в 2018 году, передает Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге руководитель ДАДГСПК по Алматы Данияр Таумурат, зафиксирована положительная динамика в борьбе с коррупционными рисками и устранении административных барьеров в различных сферах.

Ежегодно проводимое независимое социологическое исследование компании "Санж" показало, что повышение степени удовлетворенности жителей Алматы качеством госсуслуг в сравнении с 2017 годом выросло на 10% и составило 74%.

"На улучшение этого показателя повлияли оптимизация госуслуг, их цифровизация, достигшая 80%. В нашем городе функционируют информационные системы balabaqsha.kz, mektepalmaty, damumed, Онай, благодаря которым можно записать ребенка в детский сад, школу, исключая прежние методы ожидания в очередях, или сбор многочисленных документов", - прокомментировал Данияр Таумурат.

Растет количество поступивших обращений. По сравнению с 2017 годом их количество возросло на 31%, с 417 до 642. Это свидетельствует, по словам главы Департамента, о повышении доверия населения к системе госслужбы в целом.

"По результатам проведенных проверок в сфере госслужбы, которые мы стараемся проводить с участием граждан, мы восстановили права 47% заявителей. Не всем гражданам удается восстановить права, поскольку встречаются отдельные случаи: незнание законодательства самими заявителями, упускают из внимания сроки обжалования, например. Если виновным лицом является административный госслужащий, то согласно его категории и характеру нарушения его ответственность рассматривает Совет по этике, деятельность которого в сравнении с прошлыми годами тоже ориентирована не только на привлечение к ответственности, но и на превентивные меры, чтобы не допустить нарушения со стороны госслужащих, предупредить их заблаговременно", - рассказал Данияр Таумурат.

Количество дисциплинарных дел, рассмотренных Советом по этике, в сравнении с 2016-м годом снизилось в 2017-м в 11 раз, а в 2018-м - в 4 раза. Если в 2018 году четверо госслужащих были привлеченны к ответственности, то в 2015 году их было 45.

"Рассмотрение вопросов профилактического характера увеличилось в 10 раз. Самостоятельная деятельность дисциплинарных комиссий самих госорганов показала улучшение работы в этом направлении по сравнению с 2017 годом. Количество наказанных руководством госорганов сотрудников снизилось на 24%. У нас меньше нарушают и, соответственно, привлекаются к ответственности",- сообщил Данияр Таумурат.

В Департаменте напомнили, что каждый госслужащий должен соблюдать нормы этики в служебное и во внеслужебное время, уметь правильно выражать свою позицию, корректно вести себя с населением.

Альберт Ахметов

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