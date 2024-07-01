Госконтроль за качеством госуслуг: обновлены правила

Приказом и.о.председателя Агентства РК по делам государственной службы от 25 июня 2024 года утверждены изменения в Правила государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственный контроль за качеством оказания государственных услуг за деятельностью центральных государственных органов, их ведомств и подведомственных им организаций, загранучреждений республики проводится должностными лицами уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, а за деятельностью местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, территориальных подразделений центральных государственных органов и ведомств, подведомственных им организаций, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, Государственной корпорации и ее филиалов, а также физических и юридических лиц, оказывающих государственные услуги, - должностными лицами территориальными подразделениями уполномоченного органа в пределах их компетенции, а также должностными лицами уполномоченного органа по поручению руководства уполномоченного органа.

Государственный контроль основывается на принципах:

законности;

объективности;

беспристрастности;

достоверности;

всесторонности;

прозрачности.

Государственный контроль за качеством оказания государственных услуг проводится путем:

проверки с выездом на место либо без выезда на место с вызовом должностных лиц и (или) запросом материалов;

наблюдения посредством доступа к информационным системам либо на основе отчетной информации и сведений.

Предметом государственного контроля за качеством оказания государственных услуг является соблюдение субъектами государственного контроля за качеством оказания государственных услуг требований законодательства республики.

Учет проверок ведется посредством информационной системы уполномоченного органа.

Проверки делятся на виды указанные выше, при этом:

плановые проверки, являются комплексными и направлены на обеспечение контроля соблюдения требований законодательства РК в сфере оказания государственных услуг;

внеплановые проверки, являются предметными и направлены на обеспечение контроля соблюдения требований законодательства РК в сфере оказания государственных услуг по вопросам, послужившим основанием для их проведения.

Основанием для назначения плановой проверки является полугодовой план проверок.

При этом состав проверяющих должностных лиц может быть изменен решением уполномоченного органа или его территориальными подразделениями.

Полугодовой план проверок формируется в виде списка субъектов государственного контроля за качеством оказания государственных услуг, в отношении которых назначена плановая проверка, с обязательным указанием их наименований.

Внеплановая проверка назначается по основаниям в соответствии с пунктом 8 статьи 27-1 Закона.

Решение должностного лица уполномоченного органа и его территориальных подразделений о начале проведения проверки оформляется в виде уведомления.

Уведомление о начале плановой проверки направляется не менее чем за три рабочих дня до ее начала с указанием даты и не менее чем за сутки до начала внеплановой проверки по утвержденной форме.

При проведении проверки без выезда на место лицо, уполномоченное на проведение проверки вызывает должностных лиц субъекта государственного контроля за качеством оказания государственных услуг путем запроса с указанием даты и времени их прибытия или запрашивает предоставление необходимых материалов.

При приостановлении и возобновлении сроков проведения проверки уполномоченный орган или его территориальное подразделение уведомляют об этом субъект государственного контроля за качеством оказания государственных услуг не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения.



Исчисление срока проведения проверки продолжается со дня ее возобновления.

Основаниями для прекращения проверки являются:

ликвидация субъекта государственного контроля за качеством оказания государственных услуг;

поступление от заявителя отзыва ранее поданного обращения.

Правила также предусматривают:

Порядок проведения наблюдения за соблюдением законодательства РК в сфере оказания государственных услуг.

Порядок проведения внутреннего государственного контроля за качеством оказания государственных услуг. и др.

Приказ вводится в действие с 9 июля 2024 года и распространяется на правоотношения возникшие с 8 июня 2024 года.