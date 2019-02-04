Председатель КСК самовольно отключил подъезд высотки в Алматы от электричества

При этом глава кооператива самолично расторгнул договор с жильцами и решил не заключать его повторно с другим КСК.

Очередной скандал с отключениями многоэтажных новостроек произошел в Алматы. На этот раз без света остался подъезд 17-этажного дома в ЖК "Жандосова". При этом главу КСК обвиняют в оскорблениях, пренебрежении своими обязанностями, самовольном отключении электричества и расторжении договора, передает Zakon.kz.

Жильцы дома 150/2 на улице Жандосова просят акимат и органы прокуратуры привлечь к ответственности директора управляющей компании ТОО "Лига ЖКХ" Нурахмета Кушумбаева.

1 февраля жильцы высотки остались без света в подъезде. Темнота и неработающий лифт, по их словам, уже стала причиной нескольких происшествий. Один из жильцов, например, сильно подвернул ногу, когда поднимался к себе домой. Вдобавок жительница 17-го этажа не смогла получить необходимую медицинскую помощь после вызова скорой помощи, сотрудники который отказались идти пешком наверх.

Причиной радикального поступка глава кооператива называет общедомовой долг в 1,5 млн тенге. Однако люди, добросовестно оплачивающие коммунальные услуги, уверяют, что остальных пяти домов ЖК они либо аналогичные, либо – выше. Например, долг многоэтажки по соседству составляет 1,8 млн тенге.

Как пояснил Сергей Глотов, отключить подъезд от свет Кушумбаев смог из-за принадлежащей кооперативу (который, в свою очередь, принадлежит компании, построившей ЖК) трансформаторной подстанции микрорайона. Таким образом, "АлматыЭнергоСбыт" в отличие от аналогичного случая в элитном ЖК, не имеет к отключению никакого отношения.

По словам жильцов, претензии к обслуживанию КСК копились 1,5 года, после чего было решено провести голосование о смене управляющей компании, так как результаты работы ТОО "Лига ЖКХ" их не устроил. Набрав 100% голосов, жильцы нашли кооператив, который согласился заключить с домом договор на обслуживание, однако сделки по передаче документов не состоялось.

"Абсолютным большинством голосов выбрана другая компания. Кушумбаев, не дожидаясь официальной передачи дел в другую управляющую компанию, выключил в нашем доме дежурное освещение. Руководствовался он тем, что жители нашего дома имеют долги в сумме 1,5 млн, и он отказывается нас обслуживать. Всего его долг перед "АлматыЭнергоСбыт" 8 млн тенге. Кроме нашего дома он обслуживает еще четыре в нашем районе, у всех долг примерно равный и потери распределяются равномерно, но выключил он только наш - в отместку за отказ от его услуг", - рассказал Сергей Глотов, проживающий в злополучном доме.

Алматинцы не понимают, почему их не предупредили об отключении, а также о разрыве соглашения кооператива и жильцов.

"Был диалог в присутствии представителей компании застройщика "Предприятие капитального строительства акимата Алматы" и представителей новой управляющей компании. Нурахмет Кушумбаев решил в одностороннем порядке без письменного уведомления, положенного по закону, отключить наш дом от энергоснабжения в своей трансформаторной подстанции. Хочу заметить, что большинство жителей платили ему без задержек, кроме нескольких убежденных неплательщиков. На наш вопрос о том: почему, если у всех домов примерно равный долг, отключили именно наш? Он сказал, что другие к нему хорошо относятся и он идет им на встречу", - добавил он.

Кроме того, жильцы уверяют, что их не только оставили без света, но еще и постоянно оскорбляют. В качестве доказательства, журналистам скинул переписку и несколько голосовых сообщений, отправленных через мессенджер. На них Кушумбаев называет жильцов "бишарашками", а также говорит, что возьмет обратно дом только после того, как ему "принесут головы бабок", недовольных условиями обслуживания его КСК.

На просьбу прокомментировать оскорбления Кушумбаев отвечает, что данные фразы "были вырваны из контекста" и журналистам просто не показывают, как жильцы оскорбляли его до этого. Что касается своих действий по отключению, то глава КСК ответил, что теперь, когда расторгнут договор он "не обязан обеспечивать электроэнергией подъезд за свой счет".

Сегодня алматинцы решили идти по всем инстанциям. Жалобы на действия председателя были отправлены в прокуратуру Ауэзовского района, акимат Ауэзовского района, акимат города Алматы, жилищную инспекцию и РОВД Ауэзовского района. После приезда СМИ, Нурахмет Кушумбаев пообещал, что заключит договор с КСК, который согласился взять дом на обслуживание.

После публикации жильцы дома сообщили, что КСК "HAUS MASTER", которое решило взять дом на обслуживание, действительно прибыли 4 февраля в офис КСК "Лига ЖКХ". Юристы "HAUS MASTER" хотел вновь заключить договор о потерях электроэнергии, но оказалось, что у Кушумбаева нет даже проекта такого документа. Глава кооператива заявил, что ему потребуется 1-2 дня для разработки договора.

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