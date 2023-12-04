Могут ли жильцы одного подъезда создать свой КСК

Могут ли жильцы одного подъезда отделиться от КСК и создать свой КСК? На этот вопрос ответили в Комитете по делам строительства и ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Так, законом "О жилищных отношениях" предусмотрено, что собственники квартир, нежилых помещений на собрании рассматривают вопросы и принимают решения, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума.

Принятые собранием решения являются обязательными для всех собственников квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Решение собрания оформляется протоколом.

В зависимости от категории рассматриваемого на собрании вопроса собрание принимает решение:

при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании;

при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений.

Вместе с тем согласно п.12 ст.42-1 закона, принятые собранием решения, оформленные протоколом, являются документом при рассмотрении спорных и иных вопросов в суде, иных государственных органах и организациях как волеизъявление собственников квартир, нежилых помещений, а также служат основанием для расчета жилищной помощи.

"В настоящее время принятие самостоятельных решений собственниками квартир, нежилых помещений отдельных составных частей многоквартирного жилого дома (подъездов, блоков, секций) законом не предусмотрено",- резюмировали в комитете.

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