В среду в Казахстане возможен снегопад

Лишь на юго-западе, крайнем севере и северо-западе республики ожидается погода без осадков.

С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды со снегом, на юго-востоке и востоке республики - местами сильный снег, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юго-западе, крайнем севере и северо-западе республики ожидается погода без осадков.

Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской, ночью в Павлодарской областях усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской – порывы 30 м/с, местами - метель. В Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областях местами ожидается туман, гололед, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Алматинской – на дорогах снежный накат. В Акмолинской, Карагандинской областях местами - туман, ночью метель, ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед. В Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской – местами туман, в Актюбинской – метель.

В Акмолинской области ожидается ночью сильный, местами очень сильный мороз. В Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях - ночью местами сильный мороз.

Прогноз погоды в Алматы: днем -5°, преимущественно облачно: снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -29°, ясно.

Прогноз погоды на 6 февраля.

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