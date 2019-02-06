Опубликован последний клип Децла

Изначально этот трек должен был стать частью саундтрека к фильму.

На канале Децла (Кирилла Толмацкого) в YouTube появилось новое видео на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация), передает РИА Новости.

"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — "переселение душ"), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к клипу.

Также отец рэпера Децла Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына, а также рассказал, что его "сердце разрывается от любви и боли".

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Рэперу стало внезапно плохо, скорая пыталась откачать его в течение получаса, однако в итоге констатировала смерть.

Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце.

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