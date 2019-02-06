Опубликован последний клип Децла
Изначально этот трек должен был стать частью саундтрека к фильму.
На канале Децла (Кирилла Толмацкого) в YouTube появилось новое видео на трек из его альбома μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация), передает РИА Новости.
"Кирилл планировал сегодня открыть это экспериментальное видео, успев загрузить ранее тизер. Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψύχωσις (Метемпсихоз - Реинкарнация (от лат. reincarnatio — "повторное воплощение"), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψύχωσις — "переселение душ"), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора", — говорится в описании к клипу.
Также отец рэпера Децла Александр Толмацкий попросил прощения у скончавшегося сына, а также рассказал, что его "сердце разрывается от любви и боли".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так мы с тобой и не поговорили...Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль......
Толмацкий умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Рэперу стало внезапно плохо, скорая пыталась откачать его в течение получаса, однако в итоге констатировала смерть.
Точная причина смерти станет известна после проведения всех экспертиз. По предварительным данным, у Децла остановилось сердце.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!