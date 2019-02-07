Талгат Ешенкулов снова стал вице-министром образования и науки

Талгат Ильясович будет курировать вопросы высшего образования и науки.

Постановлением Правительства РК Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки РК, передает Zakon.kz.

По приказу министра Ерлана Сагадиева Талгат Ильясович будет курировать вопросы высшего образования и науки, сообщили в ведомстве.

В марте 2018 года Талгат Ешенкулов временно был назначен вице-министром образования на время, пока его предшественница Эльмира Суханбердиева находилась в отпуске по уходу за ребенком. Данный пост он покинул 14 сентября и возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. В 1999 году окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати, в 2000 году - университет «Кайнар», в 2010 году - Академию государственного управления при Президенте РК. Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению «Государственное и местное управление». Владеет казахским, русским, английским языками. Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО «Алма» города Тараза Жамбылской области, занимал различные должности в управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете РК. До назначения работал председателем комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

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