Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Астане: расследование завершено

Названы точные причины инцидента.

Инцидент, произошедший 22 мая 2018 года с выкатыванием самолета "Эйр Астаны" за пределы взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту, полностью расследован, передает Zakon.kz.

Комиссией по расследованию министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан завершено расследование серьезного авиационного инцидента связанного с выкатыванием воздушного судна Airbus-320 эксплуатируемый АО "Эйр Астана" за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы после выполнения посадки 22 мая 2018 в международном аэропорту имени Нурсултан Назарбаев в Астане.

"Основной причиной серьезного авиационного инцидента с воздушным судном Airbus-320, эксплуатируемого АО "Эйр Астана", явилась посадка самолета при сильном боковом ветре со значениями направления и скорости до 311о и до 22 м/с с последующими резким уменьшением скорости до 6 м/с сразу после посадки, из-за чего самолет, сконфигурированный для компенсации более сильного бокового ветра (до 22м/с), в условиях резко уменьшившейся скорости ветра (до 6м/с), проявил тенденцию к уходу вправо от оси искусственной взлетно-посадочной полосы, с которой экипаж не справился и допустил выкатывание воздушного судна за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы", - сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Документ с окончательными итогами расследования опубликован на сайте ведомства.

22 мая в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев во время урагана произошло ЧП - самолет с пассажирами оказался за взлетно-посадочной полосой и получил повреждения. Никто из 88 пассажиров и 9 членов экипажа не пострадал.

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