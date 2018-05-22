ЧП произошло в столичном аэропорту из-за урагана

Самолет из Шымкента приземлился не на взлетно-посадочную полосу.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев во время урагана произошло ЧП - самолет с пассажирами оказался за взлетно-посадочной полосой и получил повреждения, передает Zakon.kz.

Фотографии самолета распространяют в мессенджерах.

"Сегодня в аэропорту города Астана самолет Эйрбас-320 рейса КС352 Шымкент - Астана авиакомпании "Эйр Астана" после посадки в 13:22, во время пробега, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно отбуксировано на стоянку. Есть повреждения на двигателе. Аэродром был закрыт с 13.30 до 14.10 часов. В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК.

В пресс-службе "Эйр Астаны" отметили, что никто из 88 пассажиров и 9 членов экипажа не пострадал. В настоящее время авиакомпания проводит расследование инцидента.

Напомним, шквальный ветер с дождем и градом обрушился на Астану 22 мая. В результате был причинен значительный материальный ущерб - упал кран, повреждена облицовка некоторых зданий, сорваны крыши и т.д.

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