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#Крушение самолета в Актау
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Мир

Самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке в России

самолет, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 14:17 Фото: pixabay
Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", летевший по маршруту Москва – Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали о том, что инцидент случился 2 января 2025 года около восьми часов утра (06:00 по времени Астаны).

"По предварительным данным при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", – сказано в сообщении.

На борту находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт.

Местная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

31 декабря 2024 года в Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

Андрей Дюсупов
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