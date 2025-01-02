Самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу при посадке в России

Самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь", летевший по маршруту Москва – Норильск, выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали о том, что инцидент случился 2 января 2025 года около восьми часов утра (06:00 по времени Астаны).

"По предварительным данным при осуществлении разворота в районе рулежной дорожки допущено выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы", – сказано в сообщении.

На борту находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полетов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт.

Местная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

31 декабря 2024 года в Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. 29 декабря Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета. 30 декабря стало известно, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.