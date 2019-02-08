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Цены на жилье в Казахстане поднялись в январе

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,5 процента.

Фото : mil.ru8 февраля 2019, 09:40

В январе 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 0,6%, перепродажи неблагоустроенного – на 0,5%, благоустроенного – на 0,3%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 1,5%.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, городах Алматы, Шымкент и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.


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