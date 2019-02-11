Названы шесть симптомов рака у мужчин

Медики считают, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника.

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Медики считают, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника. Они рекомендуют не откладывать поход к врачу при возникновении любого из этих симптомов.

Изменение формы груди, выделения из сосков и раздражение кожи грудной клетки может быть признаком рака груди. Этот вид онкологического заболевания редко встречается у мужчин, но исключать его нельзя.

Специалисты также посоветовали обратиться к врачу при непрекращающемся кашле. Наиболее тревожный симптом — отхаркивание крови.

Помимо этого, эксперты рекомендуют обращать внимание на резкую потерю веса, проблемы с мочеиспусканием, а также изменения формы или размера тестикул.

"Симптомы рака часто можно перепутать с признаками менее серьезного заболевания, что может привести к игнорированию болезни", — отмечает автор статьи Кэтрин Туррилл.

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