В Мангистауской области задержали осужденного по прозвищу Шрек

За невозвращение в исправительное учреждение ему грозит наказание лишением свободы на срок до двух лет.

В Актау задержан 29-летний осужденный за грабеж, уклонившегося от отбывания наказания из учреждения минимальной безопасности (ГМ-172/8, колонии-поселения), передает Zakon.kz.

Как известно, осужденный М.Бердиев был трудоустроен в РГП "Енбек-Актау", который находится за пределами колонии-поселения. 4 февраля он покинул рабочее место, не вернулся в учреждение минимальной безопасности, пользуясь возможностью передвигаться без надзора в пределах границ территории.

10 февраля вечером сотрудниками учреждения ГМ-172/8 совместно с военнослужащими Национальной гвардии и ДП Мангистауской области Бердиев был задержан в одном из микрорайонов города.

В настоящее время в отношении осужденного возбуждено уголваное дело по ст. 427 УК РК. За невозвращение в исправительное учреждение ему грозит наказание лишением свободы на срок до двух лет.

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