Обладателей государственных научных грантов хотят освободить от налогов

Система требует доработок и предлагает деятелей науки освободить от оплаты НДС хотя бы на период грантового обеспечения. В среднем это около трех лет.

Сенаторы предлагают освободить обладателей государственных научных грантов от уплаты налогов. Инициатива обсуждалась во время ознакомительной встречи на базе Фонда науки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Свою позицию парламентарии аргументируют статистикой. Так, в прошлом году доход от продажи продукции и услуг молодых ученых превысил 852 миллиона тенге. Вся сумму облагается налогом, хотя вырученные средства можно было бы пустить на развитие проектов. Бырганым Айтимова отмечает, система требует доработок и предлагает деятелей науки освободить от оплаты НДС хотя бы на период грантового обеспечения. В среднем это около трех лет.

- Будем и дальше обсуждать эту тему. Насколько возможно сделать правильную систему налогообложения для научных грантов по прикладным проектам. Мы сейчас готовим депутатский запрос по развитию науки в стране. Думаю, сенаторы свои предложения внесут, - сообщила председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова.

Мешают ученым развивать свои проекты и противоречивые законы. Особенно много несостыковок в законе "О коммерциализации" и законе "О науке", - отмечают сенаторы. Из-за подобных недоработок многие ученые не могут участвовать в розыгрыше грантов. Так, с поддержкой Фонда науки на этап производства вышли только 23 проекта из 153. При этом финансирование проводится по 44 направлениям. Одно из них - развитие фундаментальных наук. К примеру, столичные ученые нашли формулу штаммов полезных бактерий из молочных продуктов.

- На данный момент мы продали 35 тыс. бутылок. У нас есть лицензионное соглашение с агрофирмой "Родина". Но другие заводы тоже хотят получить это соглашение. Мы ведем переговоры, чтобы симбиотик продался в других регионах Казахстана. Сейчас он продается только в Акмолинской области и Астане, - рассказала младший научный сотрудник Национальной лаборатории Астаны Аяулым Нургожина.

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