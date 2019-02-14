На юге Казахстана ожидаются осадки

Местами по республике прогнозируют туман, гололед, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 14 февраля, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, большая часть территории Казахстана будет находиться в отроге антициклона, в связи с чем будет наблюдаться погода без осадков. С прохождением фронтальных разделов на юге республики местами пройдут осадки, на юго-востоке – сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

"В Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя ветер 20-25, порывы 30 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, ночью 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, днем ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью в Акмолинской, Карагандинской областях местами – туман", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды в Астане: днем -8°, облачно.

Прогноз погоды на 14 февраля.

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