Вас остановил полицейский и хочет обыскать автомобиль. Что делать водителю

Юрист по пунктам объяснил правила поведения автовладельца с сотрудником полиции, который хочет провести обыск транспортного средства.

Юрист Станислав Лопатин подготовил свод правил поведения автовладельца, если полицейский требует обыскать его автомобиль. Что в праве требовать сотрудник правоохранительных органов, куда жаловаться, если ваши права нарушили, и многое другое в цикле спецматериалов Zakon.kz.

Если сотрудник полиции требует открыть машину (двери, капот, багажник), то в первую очередь водителю следует попросить предъявить служебное удостоверение, записать фамилию и должность. После требования разъяснений о причине остановки и просьбе показать доказательства обоснованности остановки (для случаев нарушения ПДД), водитель в праве узнать - в совершении какого административного правонарушения и по какой статье КоАП он обвиняется.

Памятка: Здесь важно помнить, что в случае отсутствия нарушения и если нарушение никак не связано с требованием открыть машину - подобные требования незаконны.

Если все вышеуказанное соответствует законным требованиям полицейского, водитель должен попросить составить протокол досмотра транспортного средства. Потребовать участия в досмотре двух понятых, а когда нет реальной возможности привлечения понятых (труднодоступная местность и нет связи) - вести видеосъемку всего процесса досмотра, например, на мобильный телефон. При отсутствии свидетелей и ручной видеосъемке, в протоколе обязательно должна быть сделана соответствующая пометка.

Помните, что если вы не согласны с действиями полицейского, этот факт также указывается при подписании протокола досмотра. По совету юриста, данный пункт гораздо предпочтительнее для автовладельца, чем вообще отказываться от подписания протокола. После оформления, водителю необходимо требовать копию протокола и материалов, приложенных к нему (например, фото или видеозаписей).

"При нарушении сотрудниками полиции Ваших прав (например, при отказе составлять протокол, предоставлять понятых, давать разъяснения, предъявлять удостоверение) позвонить по телефонам доверия МВД - 1402 или Антикоррупционной службы - 1424 и сообщить о фактах нарушения. В течение двух месяцев обратиться с жалобой в суд или ДВД с письменной жалобой на незаконные действия", - пояснил Лопатин.

Что еще необходимо знать?

Памятка: Осмотр транспортного средства отличается от досмотра тем, что при осмотре производится визуальное обследование, сотрудники вправе только оглядеть машину снаружи. При осмотре также привлекаются понятые и составляется протокол.

Существует личный досмотр - принудительное обследование тела человека и его одежды (карманов) и досмотр вещей, находящихся при физическом лице (сумок, портмоне, документниц). Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола. При этих действиях присутствуют понятые и составляется протокол. Если лицо не совершало административное правонарушение оно не может подвергаться личному досмотру и досмотру вещей.

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Просьба сотрудников предъявить аптечку, огнетушитель, аварийный знак, номера двигателя и кузова также по своей сути является досмотром. Поэтому Вы вправе потребовать сначала привести понятых/включить видеозапись, начать составлять протокол, а только потом предъявлять указанные предметы или открывать багажник/капот.

Вы не обязаны искать, где именно находится номер двигателя или кузова, очищать его от грязи - это обязанности сотрудника полиции. За незаконное проведение досмотра или осмотра, нарушения, допущенные при проведении этих действий, сотрудники полиции понесут наказание, вплоть увольнения или привлечения к уголовной ответственности за превышение полномочий или злоупотребление ими.

Станислав Лопатин - директор юридической фирмы "Suleiman&Partners", управляющий партнер Казахстанской лиги юристов, член палаты юридических консультантов "Yur Otan", эксперт социальной акции "Народный юрист". Специализируется на судебной защите и представлению интересов юридических лиц по экономическим спорам.

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