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Что нужно делать, если у вас загорелся автомобиль

горящий автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 16:53 Фото: pexels
В МЧС рассказали правила, которых нужно придерживаться, если у вас загорелось транспортное средство, сообщает Zakon.kz.

Первое, что нужно сделать, как и при любых других ЧП, – не паниковать. Далее:

  • Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля.
  • Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров).
  • Позвоните по номеру "112".
  • Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления, попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель.
  • При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху.

В случае, если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления, отмечает пресс-служба МЧС. Однако оставаться в салоне горящего авто нельзя ни при каких обстоятельствах.

27 июля 2024 года в Атырау загорелся грузовик.

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