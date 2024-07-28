Что нужно делать, если у вас загорелся автомобиль

В МЧС рассказали правила, которых нужно придерживаться, если у вас загорелось транспортное средство, сообщает Zakon.kz.

Первое, что нужно сделать, как и при любых других ЧП, – не паниковать. Далее:

Остановитесь и заглушите двигатель автомобиля.

Нужно выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров).

Позвоните по номеру "112".

Если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления, попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель.

При попытке потушить огонь нельзя поднимать крышку капота, открывая доступ свежему воздуху.

В случае, если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления, отмечает пресс-служба МЧС. Однако оставаться в салоне горящего авто нельзя ни при каких обстоятельствах.

27 июля 2024 года в Атырау загорелся грузовик.