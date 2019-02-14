Скончался народный артист России Сергей Захаров

Он был одним из самых популярных исполнителей на советской эстраде.

Народный артист России Сергей Захаров умер в Москве на 69-м году жизни. Информацию о смерти певца 14 февраля "Фонтанка.Ру" подтвердили в региональном Союзе концертных деятелей.

Исполнитель умер в одной из больниц столицы. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Поступал в Гнесинское училище, но окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, так как в 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл.

Получив в 1974 году первую премию на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1977 году был осуждён за драку и получил один год заключения. Отбывал срок в городе Сланцы.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России. В 1985 году стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда.

В 1986 году состоялся первый сольный концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия». На сцене самого престижного зала страны Сергей Захаров впервые предстал перед зрителем в роли искромётного Дон Жуана, пылкого Дон Кихота, лирического Мистера Икса. Многие сольные программы певца были показаны по Центральному телевидению.

В 1996 году певец перенёс клиническую смерть: дал 60 концертов в поддержку избирательной кампании Ельцина и перенапрягся. В том же году получил звание народного артиста страны.

На 3 марта 2019 года был запланирован концерт артиста в концертном зале у Финляндского вокзала.

За свою карьеру он посетил с гастролями 43 страны.

8 февраля стало известно о кончине актера Сергея Юрского. Ему было 83 года.

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