Пятница будет снежной во многих регионах Казахстана

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

Большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне пониженного давления и связанной с ним атмосферными фронтами, с чем будут наблюдаться осадки, на юго-востоке местами сильные, лишь в южной и юго-западной части республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях возможны туман, низовая метель, ветер 15-20, днем Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с, в Жамбылской области местами гололед. В Алматинской области -туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в районе Жаланашколя порывы 25 м/с. В Западно-Казахстанской, Павлодарской областях прогнозируют туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами гололед. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской областях туман, в Туркестанской, Кызылординской областях местами гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем 1°, облачно, снег.

Прогноз погоды в Астане: днем -7°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 15 февраля.

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