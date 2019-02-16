Еще один этап на Miss Heritage International-2019 выиграла девушка из Казахстана

Подведены итоги некоторых этапов конкурса красоты.

Девушку из Казахстана Балнур Алимхалиеву отметили в номинации Best Body на конкурсе Miss Heritage International-2019 в Сингапуре, передает Zakon.kz.

В Сингапуре на конкурсе красоты Miss Heritage International-2019 началось самое интересное– объявление итогов в разных номинациях. И казахстанские красавицы не на последних рядах.

Вслед за Гульбану Мадияровой, которая отобралась на Miss Heritage International-2019 от Центральной Азии и уже выиграла титул Miss Ethnic Heritage-2019, отметилась вторая участница от нашей страны Балнур Алимхалиева.

15 февраля состоялся завершающий день различных конкурсных этапов для 30 девушек из 28 стран.

По результатам самого обсуждаемого и привлекающего конкурса – фотосессии в бикини, титул "Best Body" присудили казахстанке Балнур.

Конкурс и коронация "Best Body прошли на берегу моря "Thai", также была фотосессия в бикини. Все участницы были в красных купальниках, для съемки была предоставлена аксессуары организаторами конкурса.

В рамках конкурса "Best Body “ также была награждения в ряде других номинаций.

"Miss Congeniality" признанана участница из Филиппин, "Tourism Ambassador" стала девушка из Кении, Miss Kenya, "Miss Ambassador" - участница из Уганды и "Culture Ambassador" - представительница Зимбабве.

"16 февраля состоится финал международного конкурса Miss Heritage International-2019 и награждение главной короной победительницы. Но прежде все делегаты пройдут предварительную собеседования состава жюри. Будут отвечать на вопросы жюри на английском языке. Собеседование пройдет индивидуально по 1 минуты", - рассказали в дирекции “Prince and Princess Kazakhstan”, являющейся официальным представителем международного конкурса красоты "Miss Heritage International" в Казахстане.

Также перед финальной коронацией пройдет фотосессия в вечерних платьев для сингапурского люксового бренда.

Владелец дома моды проводил кастинг среди 30 участниц, выбрали топ 8 финалисток для фотосессии, в число которых вошли обе участницы от Казахстана.

Подробнее об участницах из Казахстана на Miss Heritage International здесь.

Альберт Ахметов

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