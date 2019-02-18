Осадки ожидаются по всей стране в понедельник

В горах на юге ожидаются сильные осадки.

На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов в понедельник, 18 февраля, ожидается неустойчивый характер погоды, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

По данным синоптиков в стране ожидаются осадки, а на юге - в горах сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, в Акмолинской, области порывы 25 м/с.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской областях местами метель, туман, гололед, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, в Павлодарской области местами порывы 28 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами - низовая метель, туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами низовая метель, гололед, ветер 15-22 м/с.

В Туркестанской, Мангыстауской областях местами туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, ветер в районе Алакольских озер 20-25, ночью порывы 29 м/с.

В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер местами 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе 30 м/с и более.

В Астане ожидается снег, температура воздуха составит минус 4-6 градусов.

В Алматы облачно, днем снег, 1 градус выше нуля.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!