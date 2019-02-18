ДТП с G-wagen: 8 лет просит прокурор для Ильяса Кара

Родственники подсудимого выплатили трем потерпевшим материальный ущерб.

Прокурор запросил для подсудимого Ильяса Кара, обвиняемого в совершении ДТП на Абая - Сейфуллина, восемь лет лишения свободы, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Это резонансное дело подошло к завершению. Ильяс Кар на автомобиле с красивыми номерами, находясь в состоянии алкогольного опьянения и на большой скорости, совершил ДТП. Все обвинения по отношению к Кару подтвердились во время суда. Распитие алкогольных напитков было подтверждено свидетелями. Прошу признать Кара Ильяса виновным в совершении ДТП и окончательно назначить 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности. Также просим лишить прав управления транспортом сроком на семь лет", - сказал гособвинитель во время прений в суде.

Во время суда Кар признал также обвинение по статье "Оставление места ДТП" УК РК. Также стало известно, что родственники подсудимого выплатили трем потерпевшим материальный ущерб.

По поводу морального ущерба Ильяс Кар отметил, что готов выплатить по 1 млн тенге вместо 10 млн, запрашиваемых со стороны потерпевших. Также двое потерпевших - брат погибшего Бакытнура Кунапияулы и супруг пострадавшей Айзады Сатыбалдиевой - просят назначить Ильясу Кару наказание, не связанное с лишением свободы.

29 декабря 2018 года в районе Абая и Сейфуллина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Среди них была актриса Шолпан Елгезекова. В аварии выжила лишь ее подруга актриса Айзада Сатыбалдиева.

Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen на скорости проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с легковым автомобилем. После происшествия водитель джипа сбежал с места ДТП. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 12 февраля 2019 года перед судом предстал виновник аварии - 34-летний бизнесмен Ильяс Кар.

29 декабря 2018 года в районе Абая и Сейфуллина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Среди них была актриса Шолпан Елгезекова. В аварии выжила лишь ее подруга актриса Айзада Сатыбалдиева. Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen на скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который начал движение на зеленый свет. После происшествия водитель джипа сбежал с места ДТП. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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