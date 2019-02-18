Свидетели по делу резонансного ДТП утверждают, что Кар был пьян

Подсудимый настаивает на том, что не пил в ту ночь.

В Алматы проходит суд на подозреваемым в ДТП на Абая - Сейфуллина, где погибли три человека. Второй день показания в суде даёт Ильяс Кар, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Прокурор задал вопрос о том, почему официант караоке Grand Opera утверждала, что Кар пил и был в алкогольном состоянии, а также вел себя с ней агрессивно. Кроме того, ранее кассир караоке говорила, что от подсудимого в тот вечер пахло алкоголем. Подсудимый в ответ заверил, что был трезв.

"Я не находился в алкогольном состоянии. Я не пил. Я "чокался" с сотрудниками со стаканом с водой. Официантка говорит неправду, я не открывал бутылку водки при ней и не дергал ее. И их даже не знаю. И не знаю, почему кассир подумала, что от меня пахло спиртными напитками", - заявил в суде Кар.

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Также, комментируя показания знакомого подсудимого в суде, который присутствовал в караоке и утверждал, что видел как Ильяс Кар выпивал, он отметил, что тот ( свидетель - прим.) был сильно пьян и не мог различить кто пил, а кто нет.

"Я признаю: то, что я совершил это ДТП. По моей вине погибли люди. Но я не был пьян. Также не признаю обвинение в части оставления места ДТП, я объяснил, почему оставил. Я ушел сам после того, как люди стали искать водителя, то есть меня", - пояснил он.

Ранее Ильяс Кар говорил, что не употребляет алкоголь из-за онкологического заболевания, которое было обнаружено 6 лет назад. Кроме того, Кар отметил, что за 15 лет водительского стажа не совершал ДТП, но были штрафы за административные нарушения за проезд стоп-линии и за превышение скорости.

В ходе суда выяснилось, что скорость, при которой ехал Ильяс Кар до ДТП, составила 92 километра в час. Также стало известно, что независимая экспертиза не выявила наличия алкоголя в крови подсудимого.

29 декабря 2018 года в районе Абая и Сейфуллина произошло ДТП, в котором погибли три человека. Среди них была актриса Шолпан Елгезекова. В аварии выжила лишь ее подруга актриса Айзада Сатыбалдиева. Со слов очевидцев, водитель Gelandewagen на скорости проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который начал движение на зеленый свет. После происшествия водитель джипа сбежал с места ДТП. Следствием установлено, что виновник аварии управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

12 февраля 2019 года перед судом предстал виновник аварии - 34 -летний бизнесмен Ильяс Кар.

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