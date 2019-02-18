Отец казахстанской невесты Цекало младше его на семь лет

Отец Дарины против брака с Александром.

В конце 2018 года одного из самых талантливых и успешных телепродюсеров Александра Цекало застали целующимся с незнакомкой в московском ресторане. Тогда продюсер признался, что эта девушка его невеста, а с сестрой Веры Брежневой - Викой Галушкой - он давно в разводе.

Именно "Экспресс газете" удалось установить личность разлучницы. Ею оказалась 27-летняя казашка Дарина Сапарова. Девушка давно поменяла гражданство и живет в США под фамилией Эрвин. В Америке Дарина пробовала себя как актриса. На съемках познакомилась с Игорем Жижикиным, который и свел ее со своим другом Цекало.

В начале февраля в редакцию газеты пришло письмо от одноклассника Дарины, который учился с ней в "Архимедке" - частной школе, основанной учителем математики Архимедом Искаковым. Там было написано:

"Дарина рассказывала, что ее биологический отец - казах Бахыт Сапаров - часто избивал ее мать Сану Абеуву. На Даринку и младшего брата Диара тоже руку поднимал. Сана была очень классная и часто нам помогала. Потом Бахыт бросил семью и ушел к любовнице. В то время он работал в охранном агентстве. А Сана была начальником Медеуского загса в Алматы. К слову, среди одноклассников брата Дарины ходили сплетни, что он гей. После школы Диар переехал в США и поменял гражданство. Вот писали, что Дарина якобы из богатой семьи. Это неправда. Просто ее мама после развода сошлась с адвокатом Аскаром Мухитдиновым. Он их всех в Нью-Йорк и перевез".

Попытки связаться с матерью Дарины, чтобы пролить свет на всю эту историю, не увенчались успехом. Зато с нами согласился пообщаться ее отчим Аскар, которому мы дали прочитать письмо одноклассника.

- Бред какой-то! - первое, что выпалил мужчина. - Да, Сана моя супруга, и мы живем в Нью-Йорке. Но про избиения я не знаю. Мы не обсуждаем ее прошлую жизнь. Да и в жизнь Саниных детей я не лезу - они взрослые. Хотя знаете что… Действительно, благодаря мне, умному юристу, Сана и ее дети получили гражданство США. Когда Дарина училась в девятом классе "Архимедки", я отправил ее на курсы английского языка. Будучи подростком, она постоянно истерила и убегала из дома. Поэтому я настоял на том, чтобы после школы она поступила в американский институт.

Училась девушка на финансиста в Suffolk University в Бостоне. Институт Дарине полностью оплатил я. Думал, что она в банк потом пойдет работать. У меня всегда было предвзятое отношение к модельному бизнесу: если мозги есть, зачем телом торговать? Поэтому после окончания университета я устроил девочку в свою юридическую фирму. Пару лет она работала на меня, а затем пошла учиться в какую-то актерскую школу. Я всю эту семью на своей шее вытащил и сделал для них очень много. Теперь их, извините, **вно расхлебывать не собираюсь. У Дарины ко мне изначально было отношение как к кошельку. Все, что там пишут про ее успехи в Голливуде - фигня. (Дарина позиционирует себя как талантливый художник и начинающая актриса, снявшаяся в нескольких голливудских фильмах и сериалах, в том числе в одном из эпизодов "Идеального убийства" и в фильме "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли. - К. Б.). На самом деле Дарина снималась максимум в массовках. Она за всю жизнь ни копейки не заработала! Я до сих пор ей все оплачиваю.

Отчим, явно таящий обиду на детей супруги, убежден, что Дарина общается с родным отцом. Но из папаши почему-то денег не тянет.

Новый нос

- Мы никогда не жили богато, но и не бедствовали, - признался Бахыт Сапаров, отец Дарины. - Жили в центре, в элитном районе "Золотой квадрат". Я занимался бизнесом. Жена моя бывшая сначала нигде не работала. Потом получила второе юридическое образование и устроилась в Минюст. Оттуда в загс ушла на руководящую должность.

- Правду говорят, что вы били Сану и детей?

- Это ложь. Обожаю и Дарину, и Диара. Помимо них, сейчас у меня еще пятеро ребятишек. Я в своих детях души не чаю! Когда Дарина была совсем крошечной, у ее мамы не было молока. Так я вставал в четыре утра и готовил ей кефир. Потом в очередях за молоком стоял. Хоть раз мама водила Дарину на гимнастику? Нет. Все шесть лет я сам возил дочь на занятия. А ее мама даже на соревнования редко ездила.

- Дарине и Диару помогали?

- На них очень серьезное влияние оказывали Сана и ее мать - настраивали детей против меня. Как будто я прокаженный какой-то. Конечно, иногда удавалось созвониться, встретиться. Диара чаще видел. Когда они перебрались в Америку, почти перестали общаться. В какой-то момент дети стали мне звонить, только когда им нужны были деньги. Мне, конечно, было неприятно, но я им помогал.

- О том, что дочь сделала пластическую операцию, знаете?

- Меня она уверяла, что не делала. Но я-то по лицу вижу! Нос у Дарины совсем другой был. Дарина вообще внешностью в мою маму пошла. И с моей младшенькой они как близняшки.

"Про Дарину и Цекало я узнал случайно из Интернета две недели назад. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)! Честно вам скажу, я психую, блин, из-за всего этого! Хочу с мамой Дарины поговорить: куда она вообще смотрела?! Чем там занимается? До самой Дарины не могу дозвониться. Она и Диар игнорируют мои звонки. Мы пять лет не общались", - заключил папа девушки.

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