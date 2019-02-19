Психолог о школе в 5 лет: из ребенка делают неудачника

Тема о будущих школьниках не утихает с прошлой недели.

Отправлять учиться детей в школу 5-6 лет рано. Так считают специалисты, которые непосредственно работают с детьми. Корреспондент Zakon.kz выяснял, почему стоит ждать традиционных 7 лет и к чему может привести раннее образование.

Тема о будущих школьниках не утихает с прошлой недели. В детских садах появились объявления, что дети, которым в 2019 году исполняется 6 лет, должны покинуть стены учреждения. Родители негодуют, куда девать чадо и не сложно ли будет ему в школе в неполные 6-7 лет. Об этом мы решили узнать у специалиста, который долгое время проработал директором школы, а сейчас является депутатом мажилиса, у Ирины Смирновой.

- Не могу поддержать форсирование поступления ребенка в школу. Причина не в том, что ребенок не готов – он готов всегда. Пытливый ум ребенка всегда стремится к получению знаний, однако подходы должны быть другими. Это не должен быть тот первый класс, который есть в нашем понимании, когда жесткая дисциплина, ребенок сел за парту, занимается. Это должны быть занятия в игровой форме, готовое пространство школы к принятию таких детей, должны быть игровые залы, где дети смогут отдыхать. Привести просто ребенка в первый класс в пять лет – это неправильно. Кроме того, мы знаем, что при нашей перегруженности школы, если туда еще помимо шестилетних первоклассников придут дети предшколы пятилетние, для которых нужны отдельная зона, отдельный вход, питание, то тогда эти школы начнут в четыре смены заниматься? – задалась вопросом депутат.

Проблемы могут возникнуть не только с наплывом детей и вместительностью школы, но со здоровьем. Кандидат психологических наук, доцент Инна Сапарова считает, что в таком раннем возрасте у малыша нет мотивации, а чрезмерный стресс пагубно скажется в будущем.

- С физиологической стороны у пятилетнего ребенка еще не созрели определенные участки мозга, которые позволили бы ему успешно осваивать школьную программу. Особенно письмо, это самая сложная задача, для этого должны быть развиты очень многие функции мозга. Некоторые дети могут грамотно и красиво писать только к 9 годам, особенно мальчики, у которых мелкая моторика развивается гораздо позже. Поэтому зачастую мальчики в школе не очень хорошо успевают в отличие от девочек, а это часто не учитывается. У ребенка до семи лет ведущая деятельность – игровая. Ребенок в это время должен играть, а не учиться. Если ребенка в 5-5,5 лет отдают в школу, он не готов учиться, у него не сформированы учебные мотивы, ему хочется играть. Без этой мотивации он не захочет учиться, ему будет скучно. Родители заранее делают из него неудачника, - прокомментировала Инна Сапарова.

Помимо этого, и депутат, и психолог в один голос заявляют, что в местах, где будет находиться 5-6-летний ребенок, должно быть правильное питание, места для сна и игр.

Вопросов очень много и Ирина Смирнова даже отправила депутатский запрос в министерство образования и науки.

- Я сделала запрос в министерство образования по этому поводу. Сегодня сказали, что будет подушевое финансирование, которое уже пошло в Астане и частных школах других городов. Пятилетние дети могут прийти и в частные школы, что может как-то решить ситуацию, но тогда за ними должны прийти деньги, а какие деньги – никто не знает. Сказано, что предшкольная подготовка будет бесплатной, но для страны она будет платной: надо оплатить учителя, амортизацию здания, коммунальные услуги. Кто будет это оплачивать? Сколько это стоит? Придут ли эти деньги в частные школы? Смогут ли дети остаться в детском саду, если там будет место? Если сейчас уже к 6 годам надо покинуть сад, то места будут освобождаться. Если родители хотят, чтобы ребенок остался в детском саду, то пусть там будут предшкольные классы. Но тут возникает вопрос с лицензией, ведь школьная программа вся лицензируется, а дошкольная – нет. Возникает очень много вопросов, на которые должны четко ответить в министерстве образования. Сейчас некоторые детские сады уже просят освободить место, если ребенку, например, в марте только исполнится шесть лет, потому что государство по программе подушевого финансирования перестает оплачивать его прибытие. Тогда родители должны будут платить. Такое одно заявление министерства образования влечет много последствий, - подытожила депутат Ирина Смирнова.

19 февраля в МОН РК все-таки ответили на нескончаемые возмущения. В этом году, как и в прошлом - дети, которым на 1 сентября исполнилось полных шесть лет, могут идти в первый класс. Дети, которым к 1 сентября не исполнилось 6 лет, по желанию родителей, могут идти в школу, либо остаться в детском саду. А нулевые классы откроются в 2020 году.

Асема Тунгушбаева

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