Стали известны подробности убийства семейной пары в Шымкенте

Убийцей предпринимателя и его супруги оказался их водитель

19 февраля Каратауский районный суд дал санкцию на арест сроком на два месяца 28-летнего жителя Арысского района, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Во время выдачи санкции прокурор Шымкента Максат Кожабаев рассказал, как было совершено преступление. По его словам, водитель заранее обдумал убийство хозяина дома и его жены.

"Подозреваемый проник в дом через подвал. Затем выстрелил в хозяина дома, смотревшего телевизор. После этого он прошел на кухню и взял там нож. Проснувшейся от выстрела супруге хозяина он нанес несколько ножевых ран. В результате потерпевшая скончалась на месте. В ночь совершения преступления Кулахметов похитил из этого дома 2 млн 300 тыс. тенге и изделия из золота. В ходе допроса он признал свою вину, все похищенные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств. Установлено, что во время поисков подозреваемого после совершения преступления он в течение 10 дней находился у себя дома", - сказал Максат Кожабаев.

Но в суде не было рассказано, почему водитель пошел на столь тяжкое преступление. Сейчас подозреваемый обвиняется в разбойном нападении, незаконном ношении и применении огнестрельного оружия, а также в убийстве двоих и более человек.

В Шымкенте ночью 6 февраля в своем доме были убиты супруги, занимавшиеся предпринимательством. 18 февраля департамент полиции сообщил о том, что задержан в качестве подозреваемого в совершении этого преступления 27-летний местный житель.

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