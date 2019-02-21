Данэлия Тулешова выиграла во втором туре Worlds Best CBS

По итогам голосования и решения судей Данэлия победила во втором туре со счетом 71-60.

Данэлия Тулешова победила во втором этапе телешоу талантов Worlds Best CBS, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, соперницей юного казахстанского дарования стала Манами Ито - японская скрипачка, которая виртуозно играет на музыкальном инструменте несмотря на то, что у нее нет правой руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #TWBManami ???? #WorldsBest Публикация от The World's Best (@theworldsbestcbs) 20 Фев 2019 в 7:22 PST

Оба выступления произвели впечатления на судей конкурса, это видно по их реакции, слезам и восхищенным улыбкам.

По итогам голосования и решения судей Данэлия победила во втором туре со счетом 71-60.





The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.

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