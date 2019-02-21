Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Данэлия Тулешова выиграла во втором туре Worlds Best CBS

По итогам голосования и решения судей Данэлия победила во втором туре со счетом 71-60.

Фото : кадр видео/instagram21 февраля 2019, 10:26

Данэлия Тулешова победила во втором этапе телешоу талантов Worlds Best CBS, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, соперницей юного казахстанского дарования стала Манами Ито - японская скрипачка, которая виртуозно играет на музыкальном инструменте несмотря на то, что у нее нет правой руки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#TWBManami ???? #WorldsBest

Публикация от The World's Best (@theworldsbestcbs) 20 Фев 2019 в 7:22 PST

Оба выступления произвели впечатления на судей конкурса, это видно по их реакции, слезам и восхищенным улыбкам.

По итогам голосования и решения судей Данэлия победила во втором туре со счетом 71-60.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#twbdaneliya is meant for the spotlight! ???? #WorldsBest

Публикация от The World's Best (@theworldsbestcbs) 20 Фев 2019 в 7:32 PST

The World's Best - первый в своем роде глобальный конкурс талантов, организованный Джеймсом Корденом, в котором участвуют творческие люди из всех мыслимых жанров, со всех уголков планеты. Они не только должны произвести впечатление на звездный состав американских судей Дрю Бэрримор, Ру Пола и Фэйт Хилл, но и покорить сердца международного жюри – "стены мира", куда вошли 50 самых опытных в мире искусства людей, специалисты из всех областей развлечений. Только один участник в конечном итоге будет признан лучшим в мире.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты