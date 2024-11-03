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Завершился второй тур выборов президента в Молдове

выборы в Молдове, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 01:13 Фото: Zakon.kz
В Молдове завершилось голосование во втором туре выборов главы государства, сообщает Zakon.kz.

В выборах участвовали действующий президент республики Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), участки на территории республики закрылись в 21:00 (00:00 по времени Астаны). Голосование продолжится в некоторых западных странах, где организаторы выборов ориентируются на местное время.

Явка во втором туре выборов президента Молдове к 21:30 (00:30 по времени Астаны) составила 54,13%.

Как отмечается, выборы прошли при высокой активности избирателей.

На выборах присутствовали более 2 тыс. наблюдателей, среди которых представители ОБСЕ и некоторых других организаций, а также иностранные дипломаты.

В первом туре голосования на пост президента республики претендовали 11 политиков. Это стало рекордом по количеству кандидатов для Молдовы. На выборах в 2020 году их было восемь.

Второй тур выборов президента начался в Молдове 3 ноября.

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