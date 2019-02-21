Главный спасатель Алматы: паводковая обстановка под контролем

Обеспечить безопасность в паводковый период обещает начальник ДЧС мегаполиса.

Для обеспечения безопасности населения в паводковый период на 2019 год городской комиссией по ЧС создана группировка сил и средств. Об этом рассказал начальник ДЧС Алматы, генерал-майор противопожарной службы Серик Аубакиров на брифинге, передает Zakon.kz.

По территории Алматы протекает 28 рек, есть 6 водоемов искусственного происхождения, а также Большой Алматинский канал. Из 28 рек - 5 относятся к селе и паводкоопасным (Аксай, Каргалы, Есентай, Большая и Малая Алматинка).

По данным "Казгидромета", в горных районах бассейнов рек Большая и Малая Алматинка объем снега в пределах нормы.

По долгосрочному прогнозу погоды в Алматы на март 2019 года средняя за месяц температура воздуха ожидается плюс 5°С, что выше нормы на 1°С (норма: 4°С тепла). Количество осадков за месяц ожидается больше нормы (норма 76 мм: временами осадки ожидаются в конце первой, начале и в конце второй и часто в третьей декаде).

"Мы провели системный анализ рисков подтоплений, составлена карта оперативной обстановки и выявлено 67 паводкоопасных участков (70% - это присоединенные территории). Из них на 55 участках опасность устранена. За последние 2 года построено и реконструировано 97 км арычных сетей, стабилизированы и благоустроены 32 км русел рек и укреплена 1 плотина. В резерве акима на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера предусмотрено 5 млрд тенге", - доложил начальник ДЧС Алматы.

С начала 2019 года в Алматы начали реконструкцию и строительство 49,5 км арычных сетей в 5-ти районах города (Бостандыкский, Турксибский, Алмалинский, Жетысуский и Медеуский район). Кроме того, продолжаются работы по берегоукреплению и благоустройству 8,3 км русел рек Есентай, Большая и Малая Алматинка).

"Для обеспечения безопасности населения в паводковый период на 2019 год городской комиссией по ЧС создана группировка сил и средств. В нее вошли 7328 человека. Также наготове 1639 единиц техники, 3 плавательных средства, 107 мотопомпы и 137 автономных электростанции. Паводковая обстановка под контролем, необходимые силы и средства приведены в готовность", - заверил жителей и гостей города Серик Аубакиров

Накануне на отчетной встрече акима Алматы с населением градоначальнику задали вопрос жители Аксайских дач по поводу укрепления берегов реки Аксай. Бауыржан Байбек попросил прокомментировать вопрос как раз начальника ДЧС.

"В принципе проблема селевого риска присуща всем районам города, четыре крупные реки затекают в город. Мы эту проблему решаем системно: бетонируем русла, ведем мониторинг селевой опасности. В этом году летом завершится госэкспертиза по строительству плотины по реке Аксай. Сначала укрепим плотину наверху, а потом уже возьмемся за русло, такие правила. Время строительство плотины – три года, затем начнем укрепление конкретно реки Аксай",- ответил генерал.

Альберт Ахметов

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