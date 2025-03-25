Спасатели проверили паводковую обстановку в Костанайской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Для оценки паводковой ситуации и предотвращения возможных рисков, специалисты ДЧС Костанайской области совместно с представителями Казгидромет и Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели аэровизуальный облет, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг выполнялся на борту вертолета "Казавиаспас". В рамках облета тщательно обследованы водоемы и гидротехнические сооружения Карасуского района. "Особое внимание уделено водоотводному каналу в селе Новоселовка Карасуского района, дамбам и обводным сооружениям. По результатам облета установлено, что реки находятся в своих руслах, разливов и подтоплений нет. Талые воды контролируемо удерживаются дамбами, а снежные покровы практически сошли". Пресс-служба МЧС РК Отмечается, что ситуация в регионе остается стабильной. Экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг, обеспечивая безопасность населенных пунктов. Ранее сообщалось, что в Карагандинской области взорвали 600 квадратных метров льда.

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