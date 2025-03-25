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События

Спасатели проверили паводковую обстановку в Костанайской области

спасатели проверили паводковую обстановку в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 00:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
Для оценки паводковой ситуации и предотвращения возможных рисков, специалисты ДЧС Костанайской области совместно с представителями Казгидромет и Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели аэровизуальный облет, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг выполнялся на борту вертолета "Казавиаспас". В рамках облета тщательно обследованы водоемы и гидротехнические сооружения Карасуского района.

"Особое внимание уделено водоотводному каналу в селе Новоселовка Карасуского района, дамбам и обводным сооружениям. По результатам облета установлено, что реки находятся в своих руслах, разливов и подтоплений нет. Талые воды контролируемо удерживаются дамбами, а снежные покровы практически сошли". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что ситуация в регионе остается стабильной. Экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг, обеспечивая безопасность населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области взорвали 600 квадратных метров льда.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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